談判專家丨吳鎮宇罕有現身戲院謝票　彭秀慧笑言與華仔合演夫婦：戲份定不會刪減

▲ 吳鎮宇與彭秀慧齊到戲院為《談判專家》謝票。

一向罕有謝票的吳鎮宇，在昨日（6月28日）打破慣例與彭秀慧齊現身戲院答謝觀眾入場支持《談判專家》，同時並宣布影片上畫踏入第三周，票房已衝破1600萬元。

鎮宇對《談判專家》口碑和成績理想感到鼓舞，向來較少謝票的他就搞笑指今次出動，是因好拍檔劉青雲上周經已現身，自己不得不公開謝票。他補充指，現身謝票是答謝大家支持，最重要觀眾享受電影，希望票房繼續上升。

談判專家丨票房破1500萬吳鎮宇周五謝票 彭秀慧夢想成真與劉德華合作

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鎮宇叫觀眾「做功課」

另外，現場又有少女觀眾問到，因入場觀賞電影自己無做到功課，問到戲中作為談判專家的鎮宇，自己應如何談判，鎮宇就笑言在電影海報寫上原因和簽名代向老師解釋，又勸喻對方快點回家做功課，全場觀眾聽畢大笑，謝票氣氛熱烈。

至於彭秀慧現場亦有分享跟劉德華客串演精神病夫婦的感受，指邱禮濤導演邀請時已一口答應，又笑言知道跟華仔合演，知道戲份一定不會刪減。她榮幸跟3大影帝同場之餘，亦對這場短短戲份演出大獲好評感到驚喜。

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