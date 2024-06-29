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反黑英雄丨顏仟汶為演道友近乎素顏上陣　為角色一星期激減10磅

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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《反黑英雄》顏仟汶

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（6月28日）播出的第5集，焦點場口絕對是袁偉豪（Ben）被吊打的戲份。

劇情講到祖耀（袁偉豪飾）被昔日兄弟大鬼（陳少邦飾）再度出賣，向祖耀死敵「西九王」無良（黃子恆飾）曝光了其藏身之地，無良當場捉拿祖耀兼將其吊起瘋狂虐打，非常殘暴。

該場戲難度非常大，Ben被繩子勒着頸部兼被吊起來，腳下僅有幾塊磚頭作支撐，之後子恆將Ben腳下的磚頭踢走，Ben即時凌空不停腳揈揈，面容扭曲兼連脷都伸了出來，狀甚痛苦！

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《反黑英雄》

反黑英雄丨袁偉豪親身上陣

Ben受訪時透露吊頸戲是其親身上陣，雖然場口只有約1分鐘，但足足拍了一整晚，Ben說：「畀人吊起時，頸後面雖然有威吔吊住，但始終都係勒住條頸，我向下墜時條繩雖然唔會繼續勒緊，但始終都會影響到呼吸，與此同時我又要繼續投入去演戲，所有都有啲難度。」

問到會否覺得很辛苦？Ben笑言：「因為演戲嗰時係全程投入，當刻只會覺得好享受，但返到屋企梳洗時，啲攰先開始嚟料，嗰時先知原來當時係幾咁用力，其實都係一種享受嚟！」

《反黑英雄》

反黑英雄丨顏仟汶入型入格

昨晚《反黑英雄》另一搶焦角色，要數到飾演西敏寺的顏仟汶（Sophie）。劇中演曾文心媽咪、亦是一名道友的Sophie，爛撻撻的道友形象獲網友大讚入型入格。

其中一場Sophie吸食混有雜質的毒品險些喪命的場口，其口吐白沫兼且極虛弱的狀態相當有說服力；另外Sophie緊接說出的「賣女對白」，亦將其角色的自私面全面突顯，她以極pea的狀態向振朗說：「你鍾意我個女？我1皮（1萬）賣斷畀你，1皮嫌貴？8千攞去。」不負責任兼零母愛的態度令人不齒。

《反黑英雄》顏仟汶

反黑英雄丨靠嚴寒天氣幫助入戲

Sophie受訪時透露為了令角色看上去更貼近吸毒者，拍攝前刻意極速減磅，她說：「接呢個角色時我仲係有啲肉地嘅，話明係一個吸毒者，冇理由係肥嘟嘟㗎嘛，之後用咗一個禮拜時間減咗10磅。

妝容方面，第4集出場時已經係最靚女，之後嘅戲都係近乎素顏上陣，個頭隨便夾一夾就埋位。」Sophie表示，演西敏寺有一定難度：「佳導同阿Ben（方浤酌）都唔希望我演到好似平時啲道友咁，唔想要手震、流晒鼻涕嗰啲，演起上嚟都有啲難度。」

《反黑英雄》顏仟汶

Sophie續指，嘔白泡戲好難忘：「當日好凍，因為要不斷咁瞓喺地下度，地下嗰啲寒氣令我好容易投入到嗰場戲！」

提到有網友讚她身形和外貌保養得宜，好笑言：「我都54歲喇，其實身形真係難Keep嘅，因為到咗某個年紀就淨係識得肥，唔會識得瘦，所以我通常都係少食多餐，食少少唔餓就會停，唔會食得太飽或者過量。同埋我好鍾意做家務，加上我養咗幾隻貓，淨係吸塵、掃貓砂已經夠我出汗同減肥！」

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