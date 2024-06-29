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慶回歸｜李家超：香港處於經濟轉型期　 籲港人把握新機遇創新求變

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 9 小時前

最後更新： 2 小時前

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特首李家超。（政府新聞處圖片）

香港各界慶典委員會「慶祝香港回歸祖國27周年」活動啓動禮今日（29日）舉行，特首李家超致辭時指，香港現在正處於經濟轉型期，面對不同新挑戰，但港人一向靈活多變，相信只要把握新機遇、創新求變，在自我崗位上自強不息，發揮善拼敢贏的精神，必然可創造更輝煌的成績。

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李家超指，在過去一年，香港完成了兩項重要政治工作，包括3月19日完成《基本法》第23條本地立法與《香港國安法》建立特區維護國家安全的屏障；完善了的區議會亦在1月正式運作，重新發揮地區諮詢組織的應有角色，與地區委員會、關愛隊等合作增強地區治理效能。

香港各界慶典委員會「慶祝香港回歸祖國27周年」活動啓動禮。（政府新聞處圖片）

他又指，香港社會整體穩定，經濟發展正穩步向好，營商環境自由、方便，匯聚全球人才，擁有穩定發展基礎。香港現在正處於經濟轉型期，政府會團結社會各界，不斷地尋求突破、大膽創新，開闢新發展領域，全力拼經濟、謀發展、惠民生。

後日就是七一，李家超稱，為了讓市民熱烈慶祝特區成立，政府今年以「安心謀發展　奮力創明天」為主題，聯同多個機構推出一系列慶祝和「食、行、買、玩」優惠活動，讓市民與親友一起享受回歸氣氛。其中包括免費享用多個康體設施、參觀博物館和展覽等；又可免費乘坐電車、輕鐵和多條渡輪航線；小童更可免費乘搭多條港鐵路線；全港超過2,000家商戶及餐廳，亦會提供各種優惠。

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責任編輯：梁薾心

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