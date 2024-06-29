濠玩夏水禮2024丨女神水著大放送　波波自知累街坊王嘉慧成「新終極老鼠屎」【多圖】

▲ 《濠玩夏水禮2024》

TVB遊戲節目《濠玩夏水禮2024》內，「喪玩隊」、「好玩隊」兩大隊長林盛斌（Bob）、金剛帶領一班「玩得之人」齊集澳門進行水上大激鬥。

在今晚（6月29日）播出的《濠玩夏水禮2024》第2集，「喪玩隊」的Bob、周吉佩、林鈺洧（Denice）、陳婉衡和王嘉慧，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、梁超怡和黃婧靈（波波），一眾女神齊齊水著上陣大晒美好身段。

濠玩夏水禮2024丨王嘉慧一打四全勝封「東張小拳后」 波波黃婧靈偷食斷正

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首個熱身遊戲「身體傳真機」笑料百出，玩法是每隊輪流比賽，隊員透過捉住前方隊員的手感受「答案」，再一個傳一個估答案。本回合誕生多名「老鼠屎」，梁超怡和波波恍如「未瞓醒」多次連累隊員，隊長金剛最終忍不住高呼：「呢兩個我唔要，都唔知做乜嘢！」最終「好玩隊」順理成章落敗，波波即主動認衰女並接受「潑水之刑」，相當識做。

之後的「爬得快好世界」考驗體能兼敏捷度，各隊派出一名隊員鬥快爬過所有其他隊員褲襠並拍走沙灘波為之勝出。遊戲開始前，金剛已投訴指「喪玩隊」褲襠較大，並繼續「攻擊」波波謂：「你哋個窿咁大！你睇我哋呢邊，腳咁短，我點穿過佢呢度呢？」

經過五輪激戰，雖然「好玩隊」扳回一城獲勝，但Bob竟奸茅地提出來個「友誼大對決」，並派出兩隊最弱的隊員一決高下，最後由「長腿女神」王嘉慧VS「短腿女神」波波，並出乎意料地由「馳名老鼠屎」波波獲勝，成為終極老鼠屎的王嘉慧須接受冰桶淋身大懲罰。

講到最刺激必定是遊戲「睇下邊個中」，是《獎門人》經典遊戲「開口中」的瀡滑梯版。該遊戲由Bob和金剛負責主持，「喪玩隊」在沒有「領導」的情況下表現失準，最終只剩下上集全程未瞓醒的Denice，決戰「好玩隊」的波波、梁超怡、周志康，最終波波憑超強數口勝出，過程精彩又刺激。

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