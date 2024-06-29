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福祿壽訓練學院丨關嘉敏曾因「過檔」TVB被指反骨　愈戰愈勇扮王菲獲大讚【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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關嘉敏在《福祿壽訓練學院》扮「橫菲」獲大讚。

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的TVB節目《福祿壽訓練學院》本周日晚（６月30日）將播出《福祿壽訓練學院終極對決》，屆時十強學員爭奪「終極扮嘢王」寶座。

在上周《福祿壽訓練學院》關嘉敏（Carman）扮「橫菲」演出「菲越電視城」，無論造型或是演出都是超水準，100%還原王菲經典「夢中人」慵懶造型的關嘉敏，先手持紙飛機及毛公仔坐在化妝間邊獻唱《夢中人》、邊以慵懶姿態大擺各式各樣王菲昔日招牌甫，當中包括經典動作「揈衫袖」、「玩紙飛機」及「跌膊」，演出獲一致好評。

福祿壽訓練學院丨郭珮文陳懿德苦練側手翻　Juliana全程慌失失兼喊驚

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關嘉敏入TVB被罵「反骨」

現年29歲關嘉敏在2016年成為女團Bingo的成員，更是隊長，可是一直未能闖出名堂，曾提過出道初期只得8毫子糧 ，推出的歌曲未能令觀眾認識，甚至更不知她出身女團，過程困難重重，難免會有灰心想放棄的時候。

在2020年，關嘉敏在參加ViuTV節目《全民造星III》令更多人認識，可是之後她因為簽約邵氏被網民罵「反骨」。

關嘉敏曾參加ViuTV節目《全民造星III》。

喊足三日三夜

對此，她曾接受TOPick專訪時直認當時十分不快，加上同時經歷嫲嫲離世，在雙重打擊下喊足三日三夜，情緒跌至低點：「當時我不停喊，由早喊到晚，完全沒有停過，直至去到第三天，我發現自己甚麼也沒做過，因為我本身一有空餘的時間就會學東西，將時間表排得密密麻麻，但那三天我沒做過任何事，覺得自己很沒用，那刻我覺得自己不可以再這樣下去，決定抹去眼淚起身做人。」

回望這個傷痛經歷，她坦言因此令「心臟」強大不少，不再輕易被打倒，稱：「以前的我一看到負評就會不快，因為我着緊自己的工作，在意別人怎看，但現在的我學懂看淡，不會那麼容易不快。」

幸她在TVB工作量甚多，不斷拍劇及參與綜藝節目，形象已經入屋，今次在《福祿壽訓練學院》有不俗表現，可說爭一口氣。

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