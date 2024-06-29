港車北上｜工聯會跨境通聯服務中心7月啟用　助港人辦內地駕駛執照

▲ 香港工聯會跨境通聯服務中心今日舉行開幕典禮。（政府新聞處圖片）

香港工聯會跨境通聯服務中心今日（29日）舉行開幕典禮，宣布推出「跨境通聯駕照快」服務，便利港人辦理內地駕駛執照，7月起投入服務。政務司司長陳國基致辭時指，港車北上實施一周年，相信中心成立後，可更方便往返內地的駕駛人士。

▼ 點擊圖片放大

中心首階段將提供一站式體檢和補換內地駕駛執照服務，讓市民毋須再親身到內地，在港就能辦理相關手續；下階段則擴展至提供免試換證服務，申請人需提前網上預約，每日開放約數十個名額，費用是1,388元。

陳國基稱，隨着內地同香港去年疫後全面通關，粵港兩地人員往來迅速重拾動力。兩地政府致力加強大灣區互聯互通，而自去年七月起實施的「港車北上」正是重要舉措之一，廣受市民歡迎，相信跨境通聯服務中心投入運作，可進一步帶來便利。

他又稱，至今已有超過6萬架香港單牌車參加「港車北上」，再加上5萬多架持有粵港常規配額的非商用私家車，即兩地牌車，可見市民對辦理內地駕駛執照的需求越趨殷切。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

責任編輯：梁薾心