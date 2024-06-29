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炎明熹傳被雪後首出席公開活動　TVB冷待對待不派員採訪

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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炎明熹傳被TVB雪藏後首度出席公開活動。

之前一直傳炎明熹（Gigi）因與TVB續約產生問題，因此被雪藏，除商演這類「搵真銀」的活動外，一律不會出現。在今日（6月29日），炎明熹便現身馬鞍山席商場活動，也是傳她被雪後首次公開露面。
 
見到一眾粉絲專程到場，Gigi大展歌喉獻唱《Little Magic》及《還有一艘救生艙》。而Gigi近來密密出post分享自己「後樓梯練歌」的片段，被主持問到今個暑假有否計劃放假好好休息，她笑謂自己是愈忙愈有動力的人：「知道自己仲有好多可以進步嘅空間，所以想努力試多啲不同工作。好多謝公司同埋粉絲一直以來嘅支持，希望嚟緊有機會演出可以再唱多啲歌俾大家聽！」氹得現場「Gi炎粉」及「小火苗」即時開心起哄。

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炎明熹出席公開活動。

炎明熹不直接否認被雪

活動後，Gigi接受媒體訪問，被問是否被雪傳聞，回答稱︰「有報道指…咁即係應該唔係事實！唔係事實又真係唔知點樣答，不過我希望可以同fans見多啲，佢哋好錫我，而家畀佢哋知道我ok嘅。」

另外，早前她寫下三頁信安撫粉絲，GiGi解釋此舉是怕鍚她的人擔心：「原本諗住錄音，但好似好敷衍，寫信有心意啲，令大家心情再平靜啲，同埋可以睇好多次。起初post去fans club群組，之後可能大家都有轉發。」

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TVB不派員採訪

至於與TVB合約何時屆滿，她稱尚有很長時間，而為何之前缺席港台十大中文金曲頒獎禮，GiGi耍太極沒有直接回應︰「好遺憾參加唔到，下次可以參加嘅話，希望有能力上台多謝大家及幫過我嘅音樂人。」

她並指工作通常都是聽從公司安排，但問到未來工作安排，Gigi卻答不出。而且今日活動，TVB更沒有派記者到場採訪，GiGi稱︰「可能檔期未夾到，可能大家唔得閒。」

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