抗癌勇士丨文頌男大半身癱瘓情況不樂觀　Koba坦言不奢望奇蹟︰ 只求唔痛輕鬆解脫

▲ 前J2台主持文頌男（Koba）一直努力對抗病魔。

前J2台主持文頌男（Koba）在去年公有患罕見癌症「尤文氏肉瘤」後接受治療，無奈病情反覆，文頌男的胞姐Hilary在6月23日更在社交平台透露指，因為腫瘤擴散，文頌男下半身已沒知覺，並稱姊弟沉默地擁抱「將會面對甚麼，彼此心中有數。」

Koba在昨日（6月28日）於在社交平台發文，上載一張在醫院病房內的環境照，寫道︰「我依家喺醫院，短期內出唔到院，身體情况好差，暫時唔想講詳細病况，所以關於最新嘅病況暫時唔答住。但今日精神好咗少少、有啲悶，睇吓同大家傾吓偈。」

抗癌勇士丨文頌男腫瘤擴散下半身失知覺 沉默多日開腔坦言情况差：短期內不能出院

▲ 文頌男的媽媽及家姐。

文頌男：叫救命都冇乜力

此發文後，他再發文表示收到很多朋友慰問，感謝大家的關心，更用IG邀網民玩「你問我答」，雖然他已聲明不回答關於病情問題，但也透露證實現時大半身癱瘓。

Koba再次入院照頸椎以下的全身磁力共振後情况不樂觀，並稱現在雖然每天也盡量進食，但吃一點便覺得飽甚至想嘔，坐高些便胸口劇痛，更稱︰「我叫救命都冇乜力，係冇乜聲，同埋我頂進係叫兩個鐘，真係忍受唔到，痛到要呻吟嗰種。」

他直言有很多事未做、很多地方未去，身為《異形》系列粉絲的他更想去睇最新一集《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），可是感慨自己未必有機會可以睇到。

不想病容被看到

同時，有網友稱想到醫院探望，但他直言不想被人看到自己現時病容模樣。

文頌男在病房內亦可看電視解悶：「床位有電視睇，但個視覺唔係幾好，又太細聲，基本都唔係好聽到講乜。不過唔緊要啦，真係要睇電視都可以用手機看。」

而有網民提議：「你話悶，即係代表你都有精神，太好喇！有冇同吓同一樣嘅病友傾吓偈？」不過文頌男回應：「冇喇，傾唔到偈喇，我依家個胸都好痛，出唔到力講嘢，又轉唔到身過去。就算我真係想同隔離床講嘢都好難做到。」

因為之前他抱怨公院服務由此引有熱討，有網民表示明白文頌男精神壓力大，他感慨回應稱：「其他人冇病冇痛同我非親非故，的確冇咩需要理我感受或者企喺我立場上諗，都冇需要體諒我，我覺得係正常嘅。不過冇諗到討論到出圈，有好多本身唔識我嘅都嚟批判我一番。但我自己講嘅言論都冇咩好後悔嘅。」

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只求輕鬆解脫

有很多網民留言鼓勵，並盼有奇蹟出現，可是Koba稱︰「我都好感謝大家去畀好多鼓勵同支持我，但係老實講，甚至我覺得今次入院可能都係最後一次入院，都唔見得到我可以捱到好耐，好可能生命嘅盡頭都會喺醫院過完。我覺得奇蹟係好少會發生，我亦都唔係好相信會喺我身上發生，只係希望如果我可以輕鬆啲咁樣解脫，已經係對我一件好好嘅事情，我依家只係唔想咁痛，希望可以舒服少少、快少少過完生命嘅尾聲。」

他更無奈地指︰「已經只求唔痛，想輕輕鬆鬆咁解脫，怕死呢啲都已經冇乜，問題唔係我放唔放棄、堅唔堅持，其實我根本冇得揀，只可以等，希望快啲等到個解脫，希望個解脫快啲輕鬆啲，咁樣對我嚟講已經係好好嘅結局。」

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