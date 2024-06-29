因為是朋友呀2丨容祖兒阿Sa阿嬌送驚喜 「龍虎豹」令霍汶希淚灑當場
發布時間： 3 小時前
最後更新： 2 小時前
綜藝節目《因為是朋友呀2》繼續由容祖兒、蔡卓妍及鍾欣潼這個「龍虎豹」組合主持，在旅途打卡的過程中帶給觀眾治愈與歡笑，姐妹們與眾多好友嘉賓的聚會同樣也延伸出引人深思的社會話題，如跟父母、朋友、寵物的相處模式。
今季旅程3人由香港出發，途徑新加坡、馬來西亞檳城，最後以澳門為終站。澳門一站中，她們不僅跟好友劉雅瑟一起完成了阿嬌看熊貓的願望，她們更悄悄為霍汶希（Mani）準備了獨家旅行紀念冊。
Mani忍不住灑淚
暫別好友，Mani迎來了她入行30周年紀念日，跟著《未知的紀念冊》的指引來到禮堂，看到3人為自己準備的小驚喜，video中的自己從model到經理人的蛻變，收到家人、朋友對自己表白：「我們不能沒有你。」一幕幕讓Mani忍不住淚灑現場。
她們與Mani的對話，更是直接將記憶拉回23年前，祖兒險沒出道，阿嬌當年沒喝的湯全都到了阿Sa的肚子，回憶起初入行4人感慨萬千，話語中有笑有淚。
《未知的紀念冊》也是帶領Mani走向祖兒、阿Sa及阿嬌準備的入行30周年活動中的關鍵一環，再次翻開《未知的紀念冊》。
旅途中的點點滴滴都瀝瀝在目，在嘉賓們對下一季的期待與展望中，《因為是朋友呀2》畫上了一個圓滿的句號。
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