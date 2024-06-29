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玩轉腦朋友2丨全球票房破67億元超越首集　香港周六優先場全日票房冠軍

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《玩轉腦朋友2》

迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）票房勢如破竹，全球上映16天已打破上一集8.58億美元（約66.9億港元）的全球票房總收入。至於在香港，在今日周六優先場亦大爆票房，成全日票房冠軍。

籌備9年的《玩轉腦朋友2》，至今全球已累收8.63億美元（約67.3億港元），打破上一集高達8.58億美元（約66.9億港元）的全球票房總收入，預計《玩轉腦朋友2》可望全球票房衝破10億美元（約78億港元）。

玩轉腦朋友2｜姜濤撞樣新角色「阿尷」　騷對比圖網民話激似：你比阿尷更似阿尷

《玩轉腦朋友2》

破《冰雪奇緣》紀錄

影片不止已創下了多項美國開畫及周末票房紀錄，上映16天美國已累收4.118億美元（約32.12億港元），打破2013年《冰雪奇緣》（Frozen）的4.01億美元（約31.28億港元）美國累積票房，已成為美國本最高累積票房動畫第9位。

在香港，《玩轉腦朋友2》今日星期六上映優先場，截至下午3時，香港票房已衝破300萬，入場人次逾4萬人，輕易成為全日票房冠軍。

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