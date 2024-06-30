姚嘉妮宣布離婚後首發文　泰國散心池邊騷長腿與兒子睇《玩轉腦朋友2》

▲ 姚嘉妮公布婚變後首度在社交平台發文。

姚嘉妮早前突然自揭與林祖輝早已離婚，結束了18年婚姻，同時強調婚變不涉及第三者，雙方在和平之下分手，姚嘉妮同時指雙方保持良好關係，形容與林祖輝由夫妻變為家人，共同撫養一對子女。

在昨日，公布離婚的姚嘉妮首度在社交平台發文，她騷長腿分享旅遊照片，寫道：

小小的假期為自己和小朋友一齊叉叉電，打打氣！終於回來了，嚟緊嘅日子，工作已經排得密麻麻！我一定會更加努力去工作，更加努力做好自己嘅本分！多謝大家一直嘅關心同支持，你哋嘅祝福已經轉化為我嘅力量，多謝大家！love you all.

從相中所見姚嘉妮笑容滿面，精神飽滿，狀態甚佳。另外，她亦在IG以限時動態方式上載晚上陪兒子在露天泳池游水的短片。

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與兒子睇《玩轉腦朋友2》

之後，姚嘉妮又再發文上載另一批新相，今次是母子二人拍拖到泰國戲院睇電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）的照片。不過，她用emoji把兒子的樣貌遮住。從相中所見，戲院設備十分舒適，是在床上睇戲，姚嘉妮滿足地寫道：

泰國期間比細佬發現有間”Bed”戲院，叫我帶佢去睇”inside out 2”! 呢個小導遊真係冇介紹錯，真係好正呀！張床可以教上教落仲有按摩功能，仲有雙人床，單人床楝，有枕頭有被又有攬枕仲有拖鞋俾埋你🤪如果大家去泰國可以去嘆吓🤩🤩🤩

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