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庾澄慶愛徒王韵壹離世終年38歲　去年跌倒頭部受重傷

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 5 小時前

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《中國好聲音》首季學員王韻壹逝世，終年38歲。

內地著名音樂綜藝《中國好聲音》學員歌手王韻壹日前傳離世噩耗，終年38歲。她過去以光頭造型參加《好聲音》第一季，並屬於庾澄慶（哈林）組的亞軍，天籟美聲令觀眾印象深刻。

她的多年好友陳思斯曾演過《後宮甄嬛傳》的曹貴人，好友發文「天堂沒有病痛，你不會再疼了，一路走好……我愛你……」，並騷出兩人多張合照，透露她離世的消息，但是沒透露死因。

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摔倒致頭部重創

綜合內地媒體報道，王韻壹在《好聲音》的歌聲獲得4位導師肯定，並加入哈林組，在參加《中國好聲音第一季》巔峰之夜，與李代沫獲得「魅力的光芒獎」。

隨後，她發行過單曲《人生若只如初見》《台北有條聖誕巷》等單曲，演唱電視劇《神犬小七》第二季主題曲《今生感謝你》等，並推出個人專輯《被遺忘的時光》、《壹所欲言》等。

她沉寂一段時間後，本在去年打算復出，但在一場與音樂製作人小聚時，不慎飲酒過量從椅子上摔倒致頭部重創，耳部縫10多針，經理人當時透露傷癒後會接受詳細檢查，她的離世是否與去年的摔倒意外有關，則沒具體說明。王韵壹個人微博上，最後一條更新是在6月2日。

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