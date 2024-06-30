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《香港經典 光影重塑》M+舉行首映　六種港產片類型影片向經典致敬

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

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《香港經典 光影重塑》

由香港旅遊發展局（旅發局）及Double S Entertainment聯合出品，電影紀錄片《香港經典 光影重塑》集合多名演藝圈中資深及新生代台前幕後，以六種最廣為人知的港產片分類，重新拍攝成六條短片，向港產片經典情節和主題致敬 。

日前旅發局假座M+戲院舉行《香港經典 光影重塑》香港首映，除旅發局主席彭耀佳及旅發局總幹事程鼎出席外，亦邀請參與紀錄片拍攝的台前幕後出席，包括製片人梁慧儀，短片四位監製陳善之、林家棟、朱嘉懿、嚴嘉念，其中三位短片導演夏永康、黃國強、廖益民，以及參與拍攝的其中兩位演員包括影星張兆輝和陳明憙，更邀請了多位參與及協作製作的人士和單位代表，如著名監製莊澄等。

《香港經典 光影重塑》

六種港產片類型

此外，首映禮亦吸引到城中其他名流、影人明星等前來出席觀賞，如盧覓雪、劉天蘭等人。一眾嘉賓於首映禮前於M+戲院外享受酒會並於大背板前拍照，現場好不熱鬧。

《香港經典 光影重塑》由資深製作人梁慧儀作為製片人，邀請六位導演包括夏永康、文念中、谷垣健治、簡君晉、黃國強、廖益民執導六條短片，並由資深電影人陳善之、朱嘉懿、嚴嘉念監製。

導演們透過六種不同港產片類型包括愛情、警匪、功夫、動作、喜劇、文藝，並由多位著名演員，包括張艾嘉、林子祥、洪金寶、莫文蔚、林家棟、Twins蔡卓妍和鍾欣潼、米雪、張兆輝、邱士縉、凌文龍、袁澧林、林家熙、朱鑑然、陳明憙等全新演譯下，以六條短片致敬港產片經典情節，甚至創造出新故事。

香港經典光影重塑｜演員無酬義演致敬港片　梁慧儀陳善之盼傳承專業精神

《香港經典 光影重塑》

免費索取戲票

影片亦收錄製作過程、花絮、台前幕後訪問、加插電影圈資深前輩回顧當年拍攝點滴，透過電影劇照及片段回味經典，亦嘗試以重新創作的短片，讓從事電影工作的新生代傳承香港電影精神；紀錄片內拍攝地點，不乏經典香港地標，海外觀眾亦能從大銀幕中，再次欣賞香港各地的美麗風景。

《香港經典 光影重塑》將於7月1日在Discovery Channel播出，而旅發局亦將於7月20日起的連續四個周六，於M+戲院舉行8場免費公眾放映，冀望讓更多香港市民可以重溫經典港片精華，以及欣賞當今電影人以重新角度製作的故事。

市民和旅客可於 7月8日（周一）開始到旅發局活動網頁免費索取戲票，每次可獲得2張。戲票數量有限，派完即止。

《香港經典 光影重塑》

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