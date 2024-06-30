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觀塘重建｜市中心2.0項目最後一期發展　市建局預期年底招標

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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觀塘市中心2.0項目預期年底再招標。（資料圖片）

觀塘市中心2.0項目、即是觀塘市中心重建第四及第五發展區，於2023年2月流標之後，市建局行政總監韋志成稱，正重新檢視項目的發展模式，因應近期發展商投地策略偏向審慎，市建局會設法提升項目的吸引力和競爭力，包括引入彈性財務付款安排，預計年底再招標。

韋志成於網誌表示，考慮到觀塘市中心2.0項目最後一期的發展規模龐大，加上本港經濟和物業市場仍處於復甦階段，當前市況下，發展商投地策略仍偏向審慎。為進一步提升吸引力和競爭力，市建局團隊在籌備重新招標的期間，已進行多項工作，包括委聘顧問公司跟發展商收集意見、進行更深入技術研究和前期工程，以及研究改善招標條款，盼提升項目本身的吸引力，以及應對市場變化和財務風險的能力。

（市建局圖片）

市建局盼引入彈性財務安排

他指出，今年4月至5月，市建局初步約見過14間本港發展商的管理層，跟發展商深入討論並收集對觀塘市中心2.0在混合發展模式、市場情況、財務能力和招標安排等各方面意見，盼介紹更多發展願景、垂直城市概念、「混合用途」的規劃方案，及對「浮動規劃參數」的理解和應用等，讓發展商有更多時間研究項目可行性。

不過在財務和招標安排方面，有意見認為項目發展年期較長，在目前高息環境下，融資困難大增，借款後需要支付高昂的利息支出。若然一筆過付前期款項，將造成較大財政負擔。有發展商認為，如市建局能夠提供靈活付款安排，將可減輕壓力。另外不少發展商認為，項目規模龐大，能夠及早合組財團或引入內地或海外投資者，相信有助他們推動項目發展。

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韋志成稱，因應發展商對觀塘市中心2.0的財務承擔及付款安排等意見，市建局正研究改善招標條款，當中包括考慮提供靈活付款方案，容許中標發展商或財團分期支付前期款項，以及研究其他分紅機制的可行性，盼為發展商提供更多彈性之外，亦讓市場不同規模發展商參與，令項目更具競爭力。

他期望，在構建觀塘市中心2.0的規劃願景下，市建局除維持原有「浮動規劃參數安排」外，更試行「垂直城市」規劃概念，改善原有計劃地標式建築物的用途和設計，透過「混合發展」模式加入住宅元素，令項目集住宅、商業、酒店、社區設施、休閒娛樂等多元用途於一身，更靈活面對市場需求，令項目發揮更大規劃效益之餘，亦將過往觀塘市中心繁盛的景象進一步提升。

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