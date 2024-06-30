深中通道｜香港往中山最平交通攻略　單程$24起樂悠玩

▲ 深中通道今日通車，交通最平大法攻略。（資料圖片）

【深中通道／前海灣地鐵站／深圳灣口岸／中山／地鐵】深中通道周六（30日）下午3時通車，港人就有多一個理由到中山食石歧乳鴿又閒逛。TOPick整理最平交通攻略，由香港前往中山，隨時單程低至只須24港元起。

直通車

目前港九各區都有直通巴前往中山，班次密、不用轉車，大多更已改行深中通道，不經虎門大橋，單程最快90分鐘到達，車費較貴約80至110元不等。

高鐵 x 深圳中山巴士

做法較轉折，但適合於西九龍或港島出發市民，車程最快70分鐘抵達，車費約100港元。

高鐵西九龍站往福田，車費$75，約15分鐘

福田站乘深圳地鐵11號線，往前海灣站，車費約¥6，約15分鐘

前海灣站坐深中跨市公交，到中山博覽中心，車費約¥18，約30分鐘

提前購票，經「深中跨市公交」微信小程序

樂悠卡最平攻略

做法最轉折，不過單程票價低至24港元起，車程或高達150分鐘。

做法係先坐本地巴士到陸路離境口岸，去深圳灣口岸／蓮塘口岸都得，之後再轉免費深圳地鐵，最後於前海灣站坐深中跨市公交。

如從沙田出發，坐巴士到蓮塘口岸，$2

過關後坐深圳地鐵２號線，再轉車往前海灣站，免費

轉坐深中跨市公交，經深中通道往中山博覽中心，車費約¥18

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