深中通道︱習近平祝賀深中通道建成開通　稱推進粵港澳大灣區市場一體化

▲ 國家主席習近平發賀信表示，熱烈祝賀深中通道建成開通。（資料圖片）

連接深圳與中山的跨江通道「深中通道」上午10時50分開通，下午3時正式通車試運營，來往深圳與中山的行車時間將大幅縮短至約半小時。國家主席習近平發賀信表示，熱烈祝賀項目建成開通，認為項目展現中國式現代化是幹出來的，偉大事業都成於實幹，亦有助推進粵港澳大灣區市場一體化。

習近平在賀信中指出，深中通道是繼港珠澳大橋後粵港澳大灣區建成的超大型交通工程，攻克多項世界級技術難題，創造多項世界紀錄。並向參與規劃建設的全體人員致以誠摯問候，讚揚他們用辛勤付出、堅強毅力，高質量完成工程任務，充分說明中國式現代化是幹出來的，偉大事業都成於實幹。

習近平強調，下一步要管好、用好深中通道，確保安全、順暢、舒適、智慧運行，充分發揮交通開路先鋒作用，並促進珠江口東西兩岸融合發展，提升粵港澳大灣區基礎設施「硬聯通」和規則機制「軟聯通」水平，推進粵港澳大灣區市場一體化，為將粵港澳大灣區建設成新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地提供更好的服務保障。

深中通道連接深圳至岑溪國家高速公路跨珠江口，路線全長約24公里。項目於2017年2月動工，歷時7年建成，成為全球首個集「橋、島、隧、水下互通」為一體的跨海集群工程，通車後深圳直達中山的車程會由約2小時縮短至半小時。

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