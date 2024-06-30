急症室收費｜盧寵茂透露年底前公布方案　盼加大幫助重症危急患者

▲ 盧寵茂透露，正檢討公立醫院整體收費水平及機制。（資料圖片）

政府正檢討急症室及公院收費。醫務衞生局局長盧寵茂透露，每年用於急症室次緊急及非緊急病人的成本，一年約20億元，有必要更好利用，包括研究「重症減、輕症加」。

盧寵茂於一個電視節目上表示，年底前將交代方案，這目標不變，他強調所有價格調整安排，都會循序漸進。早前他於TOPick專訪中表示，需循４大方向加強公院服務，包括重症、急症、弱勢社群以及教育科研，當中重症最重要；有限資源下，其他方面需減少資助，他說：「重症會因病致貧，但傷風感冒不會。」

所有人都稱有權利用公營系統，其實是很浪費，所以我特別想強調，我們希望幫助貧困的人，急症、重症，我們要幫助他們。

至於政府亦已要求醫管局，就近期連番醫療事故，展開全面檢討。盧寵茂稱，早於他上任初期，已有意要求醫管局進行檢討，會視乎情況再考慮是否進一步檢討對方管治。他解釋，在疫情冒，當時醫療系統受到很大衝擊。過去兩年，其實新一屆特區政府，都有好多醫療新措施。現階段檢討集中於醫療程序、風險管理等。

盧寵茂承認，人手不足是出問題的原因之一，但不能排除流程等都有結構性問題。

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