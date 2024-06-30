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日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【日出康城/日出康城命案/日出康城倫常慘案/日出康城謀殺案/將軍澳/產後抑鬱/產後抑鬱症狀/產後抑鬱治療】將軍澳日出康城第9期Marini發生命案，女子疑趁丈夫睡覺時，以生果刀割向其頸，丈夫死亡，疑兇涉謀殺被捕。據悉疑兇出現嚴重產後抑鬱問題。有醫生曾接受TOPick訪問時表示，半數婦女在產前已有抑鬱症狀，出現產後抑鬱8大主要症狀要留心。

33歲女疑犯任職文員，30歲丈夫任職資訊科技工程師，二人結婚約5年，育有一名歲半兒子；兒子當時正寄居爺爺家，不在案發現場。疑兇打電話給老爺，說自己殺掉丈夫，之後會自殺，老爺聞訊後報警。

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警方到場後，死者坐在梳化已無知覺，送將軍澳醫院搶救後證實不治。據報女疑兇當時擬於睡房企圖跳樓，然而警方及時趕抵現場，於睡房找到疑兇。

警方初步調查稱，該家庭一直相處融洽，沒有經濟問題，鄰居沒聽過二人爭執，仍要調查行兇動機，包括疑兇精神狀態，據悉疑兇生育後出現嚴重抑鬱問題。

TOPick曾訪問精神科專科醫生何浩賢，講解高危患病因素、常見症狀等，何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀。

何浩賢指出，產後抑鬱症的症狀與抑鬱症定義上相同，前者是在產後6星期至1年內出現：「婦女生育後因賀爾蒙的改變，加上照顧BB如餵夜奶，日常操勞，會令情緒容易出問題。」而家庭成員有情緒病、本身性格容易焦慮悲觀、家庭壓力如家暴、單親、缺乏支援，也是產後抑鬱一些高危因素。

產後抑鬱症狀分輕、中及重度，輕症患者會常感不開心，勉強仍可湊到小朋友；嚴重的可出現幻覺、想輕生甚至殺死BB。根據數字，13%至19%的準媽媽有機會患上產後抑鬱。

50%產前已見端倪

何醫生指，半數婦女在產前已有抑鬱症狀，如家人發現孕婦在妊娠期已有情緒低落，需密切留意，並加強支援，紓解她的壓力和焦慮。

他又舉例，曾有媽媽向他形容，生完BB後好像失戀一樣，丈夫只關心BB。準媽媽未能一時適應角色轉變，這時最需要是關心和聆聽。當她講出內心感受時，家人不要加插太多意見，可以對她說：「知道你近來湊BB比較辛苦！」，讓媽媽感到有人明瞭，內心會舒服些。


衛生署列出產後抑鬱的8大主要病症：

  • 大部分時間情緒持續低落，例如感到沮喪、憂愁，無故哭泣或欲哭無淚
  • 對以往有興趣的事物失去興趣，甚至對孩子也失去興趣
  • 食慾不振
  • 失眠或早醒
  • 經常感到疲倦及缺乏活力
  • 難以集中精神及作出決定
  • 自責內疚，感到一無是處和絕望
  • 過分焦慮、煩躁不安

如以上情況持續多於兩星期，並明顯影響日常生活，便應及早尋求協助。

至於產後抑鬱的治療方法，大致與一般抑鬱症相同，包括藥物、心理治療及家庭支援3方面：

1. 藥物

常用是血清素，有媽媽擔心哺乳期問服藥會受影響，何醫生指此藥溫和，一般服用後數周已見情緒好轉，惟病人不能自行停藥，要由醫生決定。

2. 心理治療

主要為認知行為治療，誘導患者回復正面思想。「如媽媽覺得生BB後老公不再關心她，其實相反叫她想想：丈夫有哪些地方很關心她。」

3. 家庭支援

家人或招聘傭工幫忙分擔換尿片、餵奶等實際工作；聆聽準媽媽傾訴及開解。

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