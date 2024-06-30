婚姻登記︱截至6月228對新人已預約將軍澳婚姻登記處服務　已辦28場婚禮

▲ 截至6月，228對新人已預約將軍澳入境處總部婚姻登記服務。（資料圖片）

入境事務處總部早前由灣仔遷到將軍澳，並增設婚姻登記服務及婚禮禮堂，入境處表示，啟用後運作暢順，截至昨日（29日）已有228對新人預約在禮堂舉行婚禮，當中已完成28場婚禮。今早在埸地進行婚姻登記及宣誓的一對新人認為，大樓設備新、環境舒適，滿意整體流程。

今早於將軍澳婚姻登記處進行婚姻登記及宣誓的王氏夫婦表示，曾到訪及考慮紅棉路婚姻登記處，但經了解後認為將軍澳區環境相對寬敞、氣氛較輕鬆，因此決定在新總部大樓進行證婚。他們亦認為，新大樓設備新、環境舒適、交通方便，因此對整個流程感到滿意。

▲ 大樓設有不同打卡點，如禮堂外的心形花圃。（資料圖片）

將軍澳入境處總部大樓新增設的出生登記處、婚姻登記處於本月11日正式投入運作，而婚禮禮堂則於上周三（26日）起供新人舉行婚禮，場地面積約為100平方米，可容納80人，禮堂內設星光效果背景幕牆，有5種燈光效果可供選擇。大樓亦設有不同打卡點，如禮堂外的心形花圃、婚姻登記處外的「囍」字特色牆以及位於平台花園的頭紗雕塑「織愛」。

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