  • 31°C
香港時間 : 2024630日 (日) 16:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

婚姻登記︱截至6月228對新人已預約將軍澳婚姻登記處服務　已辦28場婚禮

社會

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

截至6月，228對新人已預約將軍澳入境處總部婚姻登記服務。（資料圖片）

入境事務處總部早前由灣仔遷到將軍澳，並增設婚姻登記服務及婚禮禮堂，入境處表示，啟用後運作暢順，截至昨日（29日）已有228對新人預約在禮堂舉行婚禮，當中已完成28場婚禮。今早在埸地進行婚姻登記及宣誓的一對新人認為，大樓設備新、環境舒適，滿意整體流程。

今早於將軍澳婚姻登記處進行婚姻登記及宣誓的王氏夫婦表示，曾到訪及考慮紅棉路婚姻登記處，但經了解後認為將軍澳區環境相對寬敞、氣氛較輕鬆，因此決定在新總部大樓進行證婚。他們亦認為，新大樓設備新、環境舒適、交通方便，因此對整個流程感到滿意。

大樓設有不同打卡點，如禮堂外的心形花圃。（資料圖片）

將軍澳入境處總部大樓新增設的出生登記處、婚姻登記處於本月11日正式投入運作，而婚禮禮堂則於上周三（26日）起供新人舉行婚禮，場地面積約為100平方米，可容納80人，禮堂內設星光效果背景幕牆，有5種燈光效果可供選擇。大樓亦設有不同打卡點，如禮堂外的心形花圃、婚姻登記處外的「囍」字特色牆以及位於平台花園的頭紗雕塑「織愛」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

深中通道︱習近平祝賀深中通道建成開通　稱推進粵港澳大灣區市場一體化
今日 14:53
深中通道︱習近平祝賀深中通道建成開通　稱推進粵港澳大灣區市場一體化
港車北上︱新一輪港車北上抽籤明起接受登記　7.5公布結果
今日 15:01
港車北上︱新一輪港車北上抽籤明起接受登記　7.5公布結果
七一外遊｜周六錄55萬香港居民出境　創今年離境單日第二高
今日 15:04
七一外遊｜周六錄55萬香港居民出境　創今年離境單日第二高

你可能感興趣

深中通道︱習近平祝賀深中通道建成開通　稱推進粵港澳大灣區市場一體化
今日 14:53
深中通道︱習近平祝賀深中通道建成開通　稱推進粵港澳大灣區市場一體化
港車北上︱新一輪港車北上抽籤明起接受登記　7.5公布結果
今日 15:01
港車北上︱新一輪港車北上抽籤明起接受登記　7.5公布結果
七一外遊｜周六錄55萬香港居民出境　創今年離境單日第二高
今日 15:04
七一外遊｜周六錄55萬香港居民出境　創今年離境單日第二高
雕塑 結婚 入境處 灣仔 服務 將軍澳 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月30日 時間12:05）
福祿壽訓練學院丨關嘉敏曾因「過檔」TVB被指反骨　愈戰愈勇扮王菲獲大讚【多圖】
福祿壽訓練學院丨關嘉敏曾因「過檔」TVB被指反骨　愈戰愈勇扮王菲獲大讚【多圖】
康城謀殺案｜33歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
康城謀殺案｜33歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
抗癌勇士丨文頌男大半身癱瘓情況不樂觀　Koba坦言不奢望奇蹟︰ 只求唔痛輕鬆解脫
抗癌勇士丨文頌男大半身癱瘓情況不樂觀　Koba坦言不奢望奇蹟︰ 只求唔痛輕鬆解脫
六合彩｜今晚頭獎一注獨中1,500萬元　即對攪珠結果
六合彩｜今晚頭獎一注獨中1,500萬元　即對攪珠結果