李啟言傷勢丨阿Mo癱瘓兩年手腳終可輕微郁動　創新手術成功父母熱淚盈眶

▲ MIRROR演唱會意外的受傷舞者李啟言。

MIRROR演唱會在2022年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的舞者李啟言（阿Mo）仍然留醫。

阿Mo的父親李盛林牧師自兒子不幸遇意外入院後，每周六晚持續寫代禱信交代兒子的情況。在上周第100封代禱信以「100週的忍耐，真的看到了堅持的成果超感動啊！」為題，指治療見到一點成果，表示從101周開始就是「馬拉松」操練的開始。

在昨晚，李盛林牧師寫第101封代禱信表示，阿Mo在第一階段的創新手術非常成功，為他帶來復康進程的突破，下周將進行第二階段的創新手術，兩者的配合能產生協同效應，能幫助改善神經線在創傷時所產生的「脊柱神經的疤痕」、「配對神經線的認知和活動」。

阿Mo父母指當眼看到兒子差不多兩年不能基本活動的四肢，微微的郁動，熱淚盈眶，感動萬分。

李啟言傷勢丨阿Mo重傷百周後進入神經自主認知階段 李父盼兒子神經線「聰明伶俐」

▲ 李啟言與父母。

操練控制自主神經

李盛林牧師指，阿Mo於手術後休息兩天便正式開始神經線與晶片腦電波的配對，初步配對有理想效果，某程度上各神經都可以輕微的自主活動反應，手和腳都能接收訊號而輕微擺動。

阿Mo的「復康馬拉松」主要是由腦電波配對神經線作開始，「東風」帶動著每一條上肢和下肢活動神經線的反應，再逐步操練阿Mo控制自主神經的活動 ，使他們能產生正常活動的記憶。隨後就是各項復康儀器和器械的實際操作運用。

▲ 李啟言小時候。

李盛林牧師第101封代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 101 (20240630)* 「10 你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神。

我必堅固你，我必幫助你， 我必用我公義的右手扶持你。」(以賽亞書41:10) 1) *【經文解說】*

巴比倫人對神子民以色列的欺壓和藐視，但當神出手時，他們就驚恐起來。神再將焦點轉移到子民身上的時候，祂確定地告訴子民不要懼怕，因為神與他們同在，堅固他們，幫助他們，扶持他們。雖面對敵人的欺壓藐視，因為人是看自己所能夠做到的是甚麼，但神的子民應該是把焦點放在神勝過人的能力作為。 2) *【我們的經歷】*

101週了，面對不少人對阿Mo的情況都是抱著不樂觀，甚至是絕望的態度，對我們所信的神提出不少懷疑。但正如這經文所說，神會叫那些不信的人看到神的作為而驚恐詫異。*創造主在阿Mo身上的確實彰顯了祂的能力，到「萬事俱備的時候」，我們也親眼見證「東風」的出現呢*！ (一) 啟言(Mo)

1) *【踏進事故後第101週】*

第一階段創新手術非常成功，帶來了復康進程第一個突破。下星期會進行第二階段的創新手術作為輔助，兩者的配合能產生協同效應，*能幫助改善神經線在創傷時所產生的「脊柱神經的疤痕」、「配對神經線的認知和活動」*。 2) *【過去一週已開始基本復康馬拉松】*

手術後休息了兩天便正式開始神經線與晶片腦電波的配對。這樣的配對需要好幾個星期才能達到至更完美的效果。在過去幾天，初步的配對也產生了理想的效果，某程度上各神經都可以有輕微的自主活動反應，手和腳都能接收訊號而輕微擺動。*這「復康馬拉松」主要是由腦電波配對神經線作開始，再逐步操練阿Mo控制自主神經的活動* ，使他們能產生正常活動的記憶。隨後就是各項復康儀器和器械的實際操作運用了。 3) *【禱告】*

a) *感謝中文大學醫院醫護團隊一直以來的努力*，使阿Mo能進入另一階段的復康療程。盼望在神的恩典下，神經線對腦電波在控制肌肉上的反應能迅速連接得上。 b) *手術後的傷口癒合，不受感染* 禱告。 *(二) Mo爸媽*

1) *【眼見「東風」吹動的一刻】*

a) 感謝神，*看到「東風」吹動的一刻，激動的心情帶著淚珠*，內心真是感覺到真的可以進入「馬拉松」的密集操練的階段了。期待再經過的操練能使「東風」增強並持續不停。*感謝過去教授和醫護* 的操練，使阿Mo能夠有身體足夠的條件迎來東風。也 *感謝那麼多有心人的守護，祝福和禱告。更感謝我們所相信的創造主*，使阿Mo 對這些創新的治療在他身體的殘缺創傷上有所反應。 b) *【闊別兩年的基本動作微現眼前】*「東風」帶動著每一條上肢和下肢活動神經線的反應。*親眼目睹差不多兩年四肢不能基本活動，初步微微的郁動活現在眼前，實在熱淚盈眶，感動萬分*。這是人類探索科技和人體創造的成果，更是神的工作。 隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, *「101週的確見證了阿Mo的重生」。*

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