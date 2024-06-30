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西藏攻略｜香港航空開設西寧直航　西藏拉薩再坐一晚臥舖即抵

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發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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香港航空稱，香港來往西寧航班於暑假提供服務。（資料圖片）

香港航空宣布，7月9日起開設來往香港及青海省西寧市直航，每周兩班。本地旅客如前往西藏，將會更加方便。

西寧位於青藏高原，屬於連結中國東、西部地區重要門戶。經濟上，西寧屬於青海省的經濟中心，於農業、能源和旅遊各領域都作出經濟貢獻，同時也促進青海與西藏之間經貿關係，發揮重要作用。

西寧屬於最靠近拉薩的「青藏火車」火車站之一，旅客抵達西寧後，可轉乘西寧至拉薩火車Z6801 班次，設臥舖座位，全程21小時左右，單程票價約人民幣500元起。

文化上，西寧文化意義深遠，跟西藏文化緊密結合，屬於西藏人民的重要文化中心之一。旅客可在西寧體驗東、西部文化融和之美，也可在此展開探索西藏之旅。

西寧主要景點

  • 藏傳佛教寺院塔爾寺
  • 中國最大內陸鹹水湖青海湖
  • 「天空之鏡」茶卡鹽湖

青海省西寧市於5月27日起，納入港澳「個人遊」計劃，目前提供直航服務後，大大方便當地旅客來港。同時航班亦為本地旅客，提供了解西部城市的機遇，體驗西寧、以至轉乘往西藏及周邊地區的獨特文化風貌，可加深兩地及國際旅客的文旅經濟交流。

香港航空強調，致力提供更多選擇，在現有的航線網絡覆蓋上策略性地增加具發展潛力的航點，為國家搭建「一帶一路」商貿往來發揮作用，為香港進一步鞏固國際航空樞紐地位，擔當重要角色。

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