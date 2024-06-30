職專教育︱煤氣見習技術員計劃轉3年制　學員期間均獲薪酬津貼　

▲ 煤氣公司與職業訓練局（VTC）改革見習技術員計劃（氣體）課程，由兩年制改為三年制。（中華煤氣圖片）

各界積極「搶人才」，煤氣公司與職業訓練局（VTC）亦改革見習技術員計劃（氣體）課程，讓學員攻讀課程的3年期間，全數獲得薪酬津貼，並加強課程內容，涉獵新能源、ESG等範疇，預料學員能掌握到更全面的技能，可獲更多晉升機會。有學員藉課程找到前進目標，盼於工作期間繼續進修，日後完成大學學位，成為工程師。

為吸引更多年輕人入行，見習技術員計劃（氣體）課程將由今年起改為3年制，期間由煤氣公司直接招聘學員並提供薪酬津貼。學員首年會於VTC接受全日制課程，學習燃氣理論、燃氣裝置安裝、維修、投入運作等，並獲安排到煤氣公司接受燃氣工程培訓及在職培訓，第2至3年則會在煤氣公司接受專業訓練，並以兼讀形式完成課程。新課程下，學員可獲多1年經濟支援，亦能提早1年進入職場實習，煤氣公司集團人力資源總監暨集團安全及環保總監林銘榮表示，將每年增撥300萬港元，投入更多人手及資源，課程亦新增氫能、能源行業趨勢、ESG等範疇，擴闊學員視野及提升其競爭力，期望日後招募到更多高質素學員。

▲ 煤氣公司集團人力資源總監暨集團安全及環保總監林銘榮（右）及煤氣公司助理總經理—培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承（左）指三年制見習技術員計劃（氣體）涵蓋學習及實習內容，更豐富全面，亦有清晰的晉升途徑。（中華煤氣圖片）

學員完成3年培訓後，將考獲「全牌」，即機電工程署第1至8類氣體牌照，成為專業的註冊氣體裝置技工，能勝任不同燃氣工作崗位，如安裝、接駁、維修及更換氣體喉管等工作。煤氣公司助理總經理—培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承相信，學員會掌握到更全面的技能，可獲更多晉升機會、從事的工作範疇變得更廣；公司亦會資助學員持續進修，如全數資助修讀職專文憑及燃氣工程專業文憑，而修讀學士和碩士學位等課程亦可獲8成資助。

▲ 煤氣公司見習技術員計劃（氣體）學員余錦達，於煤氣公司實習中找到工作的使命感。（中華煤氣圖片）

29歲的余錦達曾任零售業，他在朋友介紹下投考見習技術員。他表示，本身對燃氣行業並無太大興趣，但一次與師傅到新蒲崗火警現場部署緊急維修時，留意到師傅嚴陣以待，為火警可能波及煤氣喉管及緊急情況下做好應變準備，才知道家裏有煤氣供應並非理所當然，背後靠許多人付出努力以維持安全穩定的煤氣供應，故對成為煤氣技術員感到驕傲。他又指，從見習技術員的工作中，不但找到使命感，更推動他前進，目標一邊工作吸取經驗，一邊繼續進修，完成大學學位，成為工程師，一步步圓父母的心願。

▲ 陳衍耀（右）因想有一技傍身而成為煤氣公司見習技術（氣體），培訓期間體會到技術員的責任重大，因每一項細節都有機會影響煤氣的供應及安全。（中華煤氣圖片）

至於兩年前，16歲、就讀中四的陳衍耀因對傳統學科興趣不大，在老師建議下投考見習技術員。剛開始受訓時，他形容自己較懶散，自隨煤氣師傅外出工作後才變得勤奮，並稱師傅不但傳授知識、技術，更將專業態度及待人接物之道傾囊相授，教導他檢查時要注重細節，肩負煤氣的供應穩定及安全的重大責任，令他自此不敢處事「馬虎」。他又指，成為見習技術員後找到新目標，期望完成今年的培訓後成為技術員，並獲得燃氣工程牌照、於該領域發展。

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