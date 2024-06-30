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視后丨林夏薇生日船P騷超Fit身段　群星老友到賀薇薇感謝丈夫細心安排

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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林夏薇慶祝生日。

向來在圈中人緣甚佳的視后林夏薇（薇薇），今天（6月30日）正日37歲生日，她在個人社交平台上載與一眾好友：堂兄林峯、胡定欣、黃祥興、趙希洛、徐榮等齊齊為她舉行船河慶生派對的相片，星光熠熠。

相中可見，眾人均以沙灘look上陣，熱力四濺，當中胡定欣、趙希洛亦有以背心、熱褲示人，不過論吸睛程度，當然是「壽星女」薇薇最矚目，她以一襲白色連身露肩泳裝上陣，大曬Fit爆身型及白滑美腿，魅力四射，性感之餘亦不失高貴大方。

而薇薇更先後留言感謝屋企人及朋友對她的厚愛，當中一個發文她表示：「熱愛工作，也想好好平衡生活，忙足半年，就趁生日給自己叉下電，好好跟最愛家人同朋友黏在一起。」她還hashtag特別感謝丈夫為她悉心安排生日派對，感覺超貼心，又指有好友、家人在身邊，對她來說就是最好的生日禮物，認真Sweet到爆。

視后丨林夏薇罕晒夫妻合照　出席婚禮遇李棟旭佐藤健把握機會「集郵」

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之後，薇薇再發文，上載在船P照外，同時還上載眾人「轉場」到餐廳慶祝的照片，寫道：

還是這群人…懂我奇奇怪怪，陪我可可愛愛地又長大了一歲🤣🎂❤️！

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