星二代丨龔慈恩兒子林卓毅被封「翻版金秀賢」　帶囝囝見公關及經理人疑為入行鋪路

▲ 「天下第一關」鄭紹康(左)與龔慈恩母子。

龔慈恩與前夫林煒育有兩名子女,大女林愷鈴(Ashley)被封「最美星二代」,並且已入行當演員及歌手。

至於兒子林卓毅(Addison)因為不是藝人,過往較少在媽媽的社交平台出現。不過早前與子女齊睇音樂劇時,便上載與子女的照片。

從相中所見,現年20歲的林卓毅同樣獲父母靚基因,身高超過6呎的他站在媽咪與家姐身邊足足高出成個頭,高大靚仔,被封「翻版金秀賢」。

龔慈恩兒子被稱讚

日前,龔慈恩更帶兒子一同出席午餐飯局,著名公關「天下第一關」鄭紹康(Francis)在個人IG上載合照,從相中可見同場還有龔慈恩經理人公司高層朱淑儀。

鄭紹康更大讚林卓毅,寫言道:「Happy lunch with super manager Elaine and my fav actress Mimi Kung and son Addison, we can tell he is the star of tomorrow! Have a great trip and congrats on the graduation, have a great summer and see you again soon!!」

他的意思大約是:「與超級經理人Elaine和我最喜歡的女演員龔慈恩及她的兒子Addison共進午餐,我們可以預見他是明日之星!祝你旅途愉快,恭喜畢業,享受暑假,很快再見!」

林卓毅文武雙全

中畢業於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College的林卓毅,之後到英國留學修讀法律。此外,他曾是學校橄欖球隊隊員,並喜愛打籃球,是一名運動健將,此外還懂得拉小提琴和吹色士風,文武皆能。

在2022年,林卓毅曾獲邀與家姐林愷鈴齊拍廣告,但當時他接受訪問時表示無意入行。但過了兩年,不知他是否已改變主意。

