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星二代丨龔慈恩兒子林卓毅被封「翻版金秀賢」　帶囝囝見公關及經理人疑為入行鋪路

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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「天下第一關」鄭紹康（左）與龔慈恩母子。

龔慈恩與前夫林煒育有兩名子女，大女林愷鈴（Ashley）被封「最美星二代」，並且已入行當演員及歌手。

至於兒子林卓毅（Addison）因為不是藝人，過往較少在媽媽的社交平台出現。不過早前與子女齊睇音樂劇時，便上載與子女的照片。

從相中所見，現年20歲的林卓毅同樣獲父母靚基因，身高超過6呎的他站在媽咪與家姐身邊足足高出成個頭，高大靚仔，被封「翻版金秀賢」。

星二代丨龔慈恩兒子林卓毅近照罕曝光　身高逾6呎被封「翻版金秀賢」

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龔慈恩兒子被稱讚

日前，龔慈恩更帶兒子一同出席午餐飯局，著名公關「天下第一關」鄭紹康（Francis）在個人IG上載合照，從相中可見同場還有龔慈恩經理人公司高層朱淑儀。

鄭紹康更大讚林卓毅，寫言道：「Happy lunch with super manager Elaine and my fav actress Mimi Kung and son Addison, we can tell he is the star of tomorrow! Have a great trip and congrats on the graduation, have a great summer and see you again soon!!」

他的意思大約是：「與超級經理人Elaine和我最喜歡的女演員龔慈恩及她的兒子Addison共進午餐，我們可以預見他是明日之星！祝你旅途愉快，恭喜畢業，享受暑假，很快再見！」

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林卓毅文武雙全

中畢業於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College的林卓毅，之後到英國留學修讀法律。此外，他曾是學校橄欖球隊隊員，並喜愛打籃球，是一名運動健將，此外還懂得拉小提琴和吹色士風，文武皆能。

在2022年，林卓毅曾獲邀與家姐林愷鈴齊拍廣告，但當時他接受訪問時表示無意入行。但過了兩年，不知他是否已改變主意。

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