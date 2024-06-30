深中通道｜通車初期幹道狂塞　西DorSi網紅：希望午夜前到中山

▲ 深中通道周六下午通車後，初期海底隧道狂塞。（fb 車CAM L 香港群組）

【深中通道／深圳／中山／北上好去處】來往深圳及中山的「深中通道」，周六下午3時通車後，交通一直擠塞。尤其由深圳往中山方向狂塞。

深中通道全長約24公里，來回共有８條行車線，正常兩地來回、由中山至深圳前海只需約半小時。

▲ 下午約2時的google 路況顯示，全港只有深圳灣管制站通道及港珠澳大橋人工島一帶交通擠塞。

本地直通車改行新路

有本地旅遊巴於下午2時從觀塘出發後，到了下午2時50分已駛達深圳灣口岸過關，按計劃最快4時可到中山。可是事實上，卻是下午5時仍未能駛進深中通道，車輛塞在前往深圳東人工島入口，交通十分擠塞，料進入深中通道的隧道需時逾一小時。

至於下午5時許，有港人於社交群組上載一張深中通道的海底隧道圖片，顯示一堆汽車塞在隧道中，不能動彈。網民Sing Chai表示，於海底隧道中間塞了40分鐘左右，「真係擔心隧道會漏水」。

至於網紅「西DorSi」亦於社交網站上載行程圖片，指自己「睇住個時間不斷上升，十分刺激，希望今晚12點前可以去到中山」。

網民有話說

北上塞車夜繽紛

大家一齊迫爆深中

快咗1小時？塞咗3小時！

不過你要做第一，當然要付出代價

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】