  • 30°C
香港時間 : 2024630日 (日) 21:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深中通道｜通車初期幹道狂塞　西DorSi網紅：希望午夜前到中山

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

深中通道周六下午通車後，初期海底隧道狂塞。（fb 車CAM L 香港群組）

【深中通道／深圳／中山／北上好去處】來往深圳及中山的「深中通道」，周六下午3時通車後，交通一直擠塞。尤其由深圳往中山方向狂塞。

深中通道全長約24公里，來回共有８條行車線，正常兩地來回、由中山至深圳前海只需約半小時。

下午約2時的google 路況顯示，全港只有深圳灣管制站通道及港珠澳大橋人工島一帶交通擠塞。

本地直通車改行新路

有本地旅遊巴於下午2時從觀塘出發後，到了下午2時50分已駛達深圳灣口岸過關，按計劃最快4時可到中山。可是事實上，卻是下午5時仍未能駛進深中通道，車輛塞在前往深圳東人工島入口，交通十分擠塞，料進入深中通道的隧道需時逾一小時。

至於下午5時許，有港人於社交群組上載一張深中通道的海底隧道圖片，顯示一堆汽車塞在隧道中，不能動彈。網民Sing Chai表示，於海底隧道中間塞了40分鐘左右，「真係擔心隧道會漏水」。

至於網紅「西DorSi」亦於社交網站上載行程圖片，指自己「睇住個時間不斷上升，十分刺激，希望今晚12點前可以去到中山」。

網民有話說

北上塞車夜繽紛

大家一齊迫爆深中

快咗1小時？塞咗3小時！

不過你要做第一，當然要付出代價

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

深中通道｜香港往中山最平交通攻略　單程$24起樂悠玩
今日 15:25
深中通道｜香港往中山最平交通攻略　單程$24起樂悠玩
深中通道︱習近平祝賀深中通道建成開通　稱推進粵港澳大灣區市場一體化
今日 14:53
深中通道︱習近平祝賀深中通道建成開通　稱推進粵港澳大灣區市場一體化
七一外遊｜周六錄55萬香港居民出境　創今年離境單日第二高
今日 15:04
七一外遊｜周六錄55萬香港居民出境　創今年離境單日第二高

你可能感興趣

深中通道｜香港往中山最平交通攻略　單程$24起樂悠玩
今日 15:25
深中通道｜香港往中山最平交通攻略　單程$24起樂悠玩
深中通道︱習近平祝賀深中通道建成開通　稱推進粵港澳大灣區市場一體化
今日 14:53
深中通道︱習近平祝賀深中通道建成開通　稱推進粵港澳大灣區市場一體化
七一外遊｜周六錄55萬香港居民出境　創今年離境單日第二高
今日 15:04
七一外遊｜周六錄55萬香港居民出境　創今年離境單日第二高
網紅 中山 旅遊巴 交通 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月30日 時間16:05）
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
福祿壽訓練學院丨關嘉敏曾因「過檔」TVB被指反骨　愈戰愈勇扮王菲獲大讚【多圖】
福祿壽訓練學院丨關嘉敏曾因「過檔」TVB被指反骨　愈戰愈勇扮王菲獲大讚【多圖】
日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
六合彩｜今晚頭獎一注獨中1,500萬元　即對攪珠結果
六合彩｜今晚頭獎一注獨中1,500萬元　即對攪珠結果