深中通道｜通車初期幹道狂塞 西DorSi網紅：希望午夜前到中山
社會
撰文： 吳卓峰
發布時間： 2 小時前
【深中通道／深圳／中山／北上好去處】來往深圳及中山的「深中通道」，周六下午3時通車後，交通一直擠塞。尤其由深圳往中山方向狂塞。
深中通道全長約24公里，來回共有８條行車線，正常兩地來回、由中山至深圳前海只需約半小時。
本地直通車改行新路
有本地旅遊巴於下午2時從觀塘出發後，到了下午2時50分已駛達深圳灣口岸過關，按計劃最快4時可到中山。可是事實上，卻是下午5時仍未能駛進深中通道，車輛塞在前往深圳東人工島入口，交通十分擠塞，料進入深中通道的隧道需時逾一小時。
至於下午5時許，有港人於社交群組上載一張深中通道的海底隧道圖片，顯示一堆汽車塞在隧道中，不能動彈。網民Sing Chai表示，於海底隧道中間塞了40分鐘左右，「真係擔心隧道會漏水」。
至於網紅「西DorSi」亦於社交網站上載行程圖片，指自己「睇住個時間不斷上升，十分刺激，希望今晚12點前可以去到中山」。
網民有話說
北上塞車夜繽紛
大家一齊迫爆深中
快咗1小時？塞咗3小時！
不過你要做第一，當然要付出代價
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