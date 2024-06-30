政黨動態｜青民換屆增專業界別青年　陳克勤預告有新面孔加入政府諮詢架構

▲ 新一屆青年民建聯有33名委員，主席由上屆副主席、南區區議員劉毅出任。（戴朗希攝）

青年民建聯早前完成換屆，民建聯主席陳克勤今率新一屆青民委員與傳媒會面，陳表示，青民過往出產不少知名人士，例如律政司副司長張國鈞、立法會議員周浩鼎，透露即將有新面孔出現在政府諮詢架構，但暫不方便透露詳情。

新一屆青民有33名委員，主席由上屆副主席、南區區議員劉毅出任，副主席5位，分別為陳遙、施𧗠良、莊雅婷、邵燕寧及唐楚軒。秘書長一職則由曹小蕾出任。

陳克勤表示，今屆青民與往屆不同之處在於，本屆來自專業界別的人數增加，來自地區服務的人數有所減少。他希望青民可專注做好跟專業界別溝通的工作，地區工作則交給民建聯區議員處理。

劉毅透露，第十屆青年團會有新的突破，分成5個工作小組，包括專業小組、創科創新小組、學術小組、社福小組及金融工商小組，利用工作小組加強與不同業界的青年做好交流及溝通。

翻查資料，畢業於北京大學的莊雅婷為西貢委任區議員。邵燕寧是一位創業家，現時管理5家公司，為一所香港持牌旅行社的創辦人及董事。唐楚軒為衞生署合約醫生。施衍良則為創科公司負責人。曹小蕾則曾任無綫新聞部。



