  • 30°C
香港時間 : 2024630日 (日) 21:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政黨動態｜青民換屆增專業界別青年　陳克勤預告有新面孔加入政府諮詢架構

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

新一屆青年民建聯有33名委員，主席由上屆副主席、南區區議員劉毅出任。（戴朗希攝）

青年民建聯早前完成換屆，民建聯主席陳克勤今率新一屆青民委員與傳媒會面，陳表示，青民過往出產不少知名人士，例如律政司副司長張國鈞、立法會議員周浩鼎，透露即將有新面孔出現在政府諮詢架構，但暫不方便透露詳情。

新一屆青民有33名委員，主席由上屆副主席、南區區議員劉毅出任，副主席5位，分別為陳遙、施𧗠良、莊雅婷、邵燕寧及唐楚軒。秘書長一職則由曹小蕾出任。

陳克勤表示，今屆青民與往屆不同之處在於，本屆來自專業界別的人數增加，來自地區服務的人數有所減少。他希望青民可專注做好跟專業界別溝通的工作，地區工作則交給民建聯區議員處理。

劉毅透露，第十屆青年團會有新的突破，分成5個工作小組，包括專業小組、創科創新小組、學術小組、社福小組及金融工商小組，利用工作小組加強與不同業界的青年做好交流及溝通。

翻查資料，畢業於北京大學的莊雅婷為西貢委任區議員。邵燕寧是一位創業家，現時管理5家公司，為一所香港持牌旅行社的創辦人及董事。唐楚軒為衞生署合約醫生。施衍良則為創科公司負責人。曹小蕾則曾任無綫新聞部。


 

相關文章

【特首選舉】多個團體向李家超遞交政綱建議　青年民建聯倡列國民教育為大學必修科
18:03 2022/04/26
【特首選舉】多個團體向李家超遞交政綱建議　青年民建聯倡列國民教育為大學必修科
【青年發展】青年民建聯就青年四業問題提建議 倡寬免首置印花稅
17:17 2022/12/07
【青年發展】青年民建聯就青年四業問題提建議 倡寬免首置印花稅

你可能感興趣

【特首選舉】多個團體向李家超遞交政綱建議　青年民建聯倡列國民教育為大學必修科
18:03 2022/04/26
【特首選舉】多個團體向李家超遞交政綱建議　青年民建聯倡列國民教育為大學必修科
【青年發展】青年民建聯就青年四業問題提建議 倡寬免首置印花稅
17:17 2022/12/07
【青年發展】青年民建聯就青年四業問題提建議 倡寬免首置印花稅
周浩鼎 香港 北京 立法會 金融 陳克勤 西貢 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月30日 時間16:05）
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
福祿壽訓練學院丨關嘉敏曾因「過檔」TVB被指反骨　愈戰愈勇扮王菲獲大讚【多圖】
福祿壽訓練學院丨關嘉敏曾因「過檔」TVB被指反骨　愈戰愈勇扮王菲獲大讚【多圖】
日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
六合彩｜今晚頭獎一注獨中1,500萬元　即對攪珠結果
六合彩｜今晚頭獎一注獨中1,500萬元　即對攪珠結果