大學事務︱港大暫任教務長余嘉雯退休卸任　副校長何立仁明起出任署理教務長

▲ 港大校政風波持續，牽涉在內的校委會秘書、暫任教務長余嘉雯任期今日（30日）結束。（資料圖片）

港大校政風波持續，牽涉在內的校委會秘書、暫任教務長余嘉雯任期今日（30日）結束，明日（7月1日）起將由副校長（教學）何立仁出任署理教務長。

捲入校政風波之際，校長張翔今午發電郵宣布，余嘉雯將於任期結束後退休，並由副校長（教學）何立仁接任署理教務長，明日上任；根據《香港大學規程》，教務長身兼校務委員會秘書。

張翔早前於6月10日發電郵反駁以「校務委員會」名義發出的「有關香港大學管理問題之說明」，公開質疑余嘉雯於校委會表現，提到專責小組2月完成「吹哨者」匿名舉報調查後，隨後60個工作日接連收到余嘉雯發出的20封信，平均每3日1封，均要求他在短時間內回覆提出的眾多問題、質疑，最短回覆時間僅1日半，耗費管理團隊大量時間及精力應對，並形容為「歇斯底里的獵巫式壓迫」。

張翔又於公開信提到，自己在2020年12月至本年3月共出差199日，其中近88日為因疫情隔離、週末或假日，月均出差3日，強調自己幾年來依照大學規定，在出差前向余嘉雯提前報備，由她依照慣例向校委會主席王沛詩報告，故對新聞報導中提及余竟指控他無就公幹作報告感「難以置信」。

去年9月，教務長曾詠詩退休離任，由時任高級助理教務長余嘉雯接替職務，擔任暫任教務長至本年6月30日。

另外，何立仁於2006年起加入港大，曾任社會科學院院長及政治及公共行政學系教授，並於2014年、即前校長馬斐森在任期間被委任為副校長（教學）。而上月底校委會會議突然表決通過多名暫任副校長安排下，何立仁職務仍維持不變，校委會僅表示任期將延長「直至校委會再作決定」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】