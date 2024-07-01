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垃圾徵費｜謝展寰：同意倘回收率高不用重推徵費　加快建立減廢文化增回收配套

社會

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謝展寰指，近月回收量飆升，會趁機建立減廢回收文化（梁偉榮攝）

早前推行垃圾徵費引起不少爭議，環境及生態局局長謝展寰接受本報訪問時，坦言向特首建議暫緩徵費的決定，心情複雜「唔開心」，但認為是正確決定。他說，同意若回收率高，沒必要推行垃圾徵費，如今見到市民近月對回收熱誠大增，今年「綠在區區」及廚餘回收量分別較去年多6成及8倍，將重點加大回收配套及建立減廢回收文化，同時優化徵費政策，待時機成熟再考慮重推，但無法設下硬指標。

謝展寰指出，第二個垃圾焚化爐可望提早於2030年啟用，連同加強減廢回收，2035年零廢堆填並非「不可能任務」。

今屆政府延續減廢政策，但一再押後的垃圾徵費觸礁，一直籌備徵費工作的謝展寰指，先行先試發現法例未能涵蓋全部情境，「係執行上唔知點做嘅問題」，加上前綫清潔工擔心誤堕法網、飲食界經營負擔、護老院尿片等問題，最終他向特首建議暫緩推行，形容心情複雜，「梗係唔開心啦」，更有人指已經立法，籲他「咬實牙根」照做，但他認為市民反對比例高，客觀上亦有很多執行問題，暫緩才是負責任、正確做法。

不過他說過去數月宣傳回收減廢並無白費，市民對回收減廢支持度大增，有「好積極現象」，今年上半年「綠在區區」的回收量按年升約6成，而5月家居廚餘回收量更是去年平均數的8倍，謝展寰認為是一個好契機，在社會建立減廢文化。

當局加強宣傳教育，開展「回收＠校園」活動，已有逾300間中小學參加，涵蓋80萬至90萬學生，教導學生在家分類回收，帶回學校派員收取，自小培養減廢文化，以「小手拖大手方式」，由子女感染家中父母。另外為增加回收吸引力，「綠綠賞」積分將可換領超市禮券，他料可再推高回收率，為重推垃圾徵費打下根基。

外界對是否重推垃圾徵費有不同看法，謝展寰說：「有人同我講，『謝局（長），如果到時啲回收率真係升得好好，咁搞咩嘢垃圾收費啊？』咁我話『係啊，如果收得好好就唔使啦』，但我唔係話我唔做啊，變咗重點擺返喺回收先。」

（資料圖片）

他說，政府會持續擴大回收網絡及優化徵費政策，但無法就重推定下硬指標，要視乎整體社會氣氛，「（推行垃圾徵費）有兩條腿，一條腿係計劃本身，另外一條係社會接受度或者成熟程度，呢兩個都係關鍵。」他說，未來會不時評估社會對徵費的理解及支持度，「當氣氛係好成熟、啱嘅時候，政府先會考慮推出。」

至於是否要調整減廢規劃，謝展寰稱現時「潑冷水」並不合適；又指本港現時每日逾1.1萬噸家居垃圾要堆填處理，並透露第二座焚化爐可提早至2030年啟用，屆時兩座焚化爐可處理9,000噸垃圾；若可進一步減廢，尤其近月廚餘回收大增，再減少2,000多噸垃圾非不可能任務；但他認為要兩手準備，「當然我地做嘢唔係買大細，我地會計劃埋起第三個，如果發覺做唔到會起第三個」，另會視乎效果及進程如何，再審視何時或是否再用垃圾徵費此工具。

（資料圖片）

今年4月推出首階段禁止即棄塑膠亦引熱議。謝展寰說，現時有逾8至9成小型食肆轉用合規餐具，其餘正在清貨，並有快餐店指，已有8成顧客外賣「走餐具」，另有2成餐廳不再提供餐具，生意亦無受影響，相信走塑文化已在社會形成，認為有關工作「都係幾好」。至於第二階段管制，他說會待有合適替代品時才推行。

記者：吳雋妍、黃小冰

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走塑 焚化爐 謝展寰 環境及生態局 垃圾徵費

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