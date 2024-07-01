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停電｜謝展寰指中電系統「不可咁脆弱」　已再向中電提出修改部分罰則條款

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謝展寰直言「點會有雷暴警告你就會有驟降，梗係唔係幾理想」。（梁偉榮攝）

中電接連發生電壓驟降事故，早前解釋因為極端天氣影響。環境及生態局局長謝展寰直言「點會有雷暴警告你就會有驟降，梗係唔係幾理想」，認為中電「唔可以咁脆弱」，戶外電力設施要盡快加裝避雷裝置。至於早前黃大仙停電仍未觸及罰款機制，他稱有向中電提出再修訂條款，正等中電回覆，惟要雙方同意。

中電上半年至少7宗電力事故，早前兩周內發生2宗電壓驟降，中電解釋是極端天氣所致。環境及生態局局長謝展寰指，上周日（23日）晚多區停電，雖然有雷暴警告，「但係又好似都無乜極端天氣嘅情況出現」。他說，已向中電反映要加強抵禦惡劣天氣的能力，「加避雷裝置都話要2、3年，有無話快啲呢。」他指機電署會跟進及提供支援。

本月12日黃大仙2,250戶受中電的電壓驟降影響，停電逾4小時，但未觸及停電事故罰款機制，引起市民不滿。謝展寰說，該罰款機制是去年管制計劃協議中期檢討時，因應前年屯元天大停電而提出，經過磋商達成罰款協議。他說因應今次事件，當局已向中電提出要求再修改部分罰則條款，正等中電回覆，但要雙方同意才可再修訂。

另外，要達至2050年碳中和目標，謝展寰指，即使發全部發電燃料轉用天然氣都不足夠，因此要將核電由現時佔四分一，到2035年增加至6、7成，「現在最合成本效益是核電」，未來重點增加核電，認為大亞灣核電供應相當穩定。

至於中電早前表示同港府、內地及相關能源機構，探討在內地開發新的核電資源。謝展寰指，會考慮中電提出的經驗模式，但政府要同時考慮最符合市民整體利益和價格的做法，當局會適時公布。

早前公布氫能發展策略，他強調，本港沒有資源大量生產氫能，目前氫能較貴，若硬性規定使用目標，會推高本地成本，未必最有利，因此定位上可助力內地將氫能技術走向國際，其他地方亦可來港融資發展氫能，是很大發展機遇。

記者：吳雋妍、黃小冰

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