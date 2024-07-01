  • 30°C
香港時間 : 2024701日 (一) 01:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新田科技城｜謝展寰：自生自滅保育濕地是「舊路」　若永遠在保育與發展之爭將難平衡

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

政府去年通過修訂《環境影響評估條例》，環境及生態局局長謝展寰指，已有10個項目經修訂後的環評程序進行，包括新田科技城項目，程序需時由15至24個月，平均完成時間是19.7個月，達當初冀壓縮至18至24個月的目標。對於多個環團批評新田科技城帶頭開發濕地成極壞先例，謝展寰直言不解，重申將設立三寶樹濕地保育公園積極主動保育，好過放任濕地自生自滅，不應永遠在保育及發展之爭，冀保育可融入發展。

謝展寰表示，新田科技城環評，這類大型及外界關注的項目，過往環評程序3至5年都未完成，今次只需24個月，認為修訂後的環評程序確能加快時間及更聚焦環境問題。

環團批評新田科技城破壞濕地，該環評是史上最差。謝展寰稱，對於環團所關心的問題「有少少唔理解」，重申如今所提出的濕地保育新概念，不如以往將濕地納入保育範圍後，就由其自生自滅，而是主動積極保育，指此概念一直得到環團支持，「佢哋成日擔心政府講咗就算」，是次便透過新田環評，將會建立三寶樹濕地保育公園，以法定方式推行，「一定會做架」，「至於做得好唔好，將來睇下大家一齊努力㗎啫。」

他續指，環團希望爭取縮小新田科技城面積，並擴大濕地保育，實際是走「舊路」，「其實我覺得如果我哋永遠喺一個咁樣嘅戰爭裡面，即係保育、發展之爭，就好難去平衡得到；反為如果能用好嘅概念、計劃，能夠做到保育，又能融入發展，我自己覺得可能係一個好啲嘅方式。」

今屆特區政府成立2年周，這2年面對垃圾徵費、優化環評等艱難任務，謝展寰被問到自評工作表現時，他說應由市民去評價。至於較難忘的工作，他說是制定《漁農業可持續發展藍圖》，笑指「唔知係咪我啲中國人基因啦，我特別鍾情推廣漁農業，所以同漁農業界諮詢時，以及藍圖出台時，自己都好開心，真心地好開心。」

謝展寰指，較難忘的工作是制定《漁農業可持續發展藍圖》。（梁偉榮攝）

他說，希望助業界邁向現代化、集約化及高產業發展。而第二期農業園料年底開始運作，而馬鞍山西沙路花園的都市農場試驗計劃也將在下半年營運。

（資料圖片）

記者：吳雋妍、黃小冰

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

新田科技城項目及環評引爭議，謝展寰指言對環團所關心的問題「有少少唔理解」。（梁偉榮攝）

相關文章

電動車｜下一步推動商用電動車　冀下半年公布相關計劃
今日 00:04
電動車｜下一步推動商用電動車　冀下半年公布相關計劃
垃圾徵費｜謝展寰：同意倘回收率高不用重推徵費　加快建立減廢文化增回收配套
今日 00:00
垃圾徵費｜謝展寰：同意倘回收率高不用重推徵費　加快建立減廢文化增回收配套
停電｜謝展寰指中電系統「不可咁脆弱」　已再向中電提出修改部分罰則條款
今日 00:01
停電｜謝展寰指中電系統「不可咁脆弱」　已再向中電提出修改部分罰則條款

你可能感興趣

電動車｜下一步推動商用電動車　冀下半年公布相關計劃
今日 00:04
電動車｜下一步推動商用電動車　冀下半年公布相關計劃
垃圾徵費｜謝展寰：同意倘回收率高不用重推徵費　加快建立減廢文化增回收配套
今日 00:00
垃圾徵費｜謝展寰：同意倘回收率高不用重推徵費　加快建立減廢文化增回收配套
停電｜謝展寰指中電系統「不可咁脆弱」　已再向中電提出修改部分罰則條款
今日 00:01
停電｜謝展寰指中電系統「不可咁脆弱」　已再向中電提出修改部分罰則條款
環境及生態局 謝展寰 漁農業 可持續發展 垃圾徵費

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
急症室最長等候時間（07月01日 時間00:05）
急症室最長等候時間（07月01日 時間00:05）
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票