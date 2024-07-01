新田科技城｜謝展寰：自生自滅保育濕地是「舊路」　若永遠在保育與發展之爭將難平衡

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政府去年通過修訂《環境影響評估條例》，環境及生態局局長謝展寰指，已有10個項目經修訂後的環評程序進行，包括新田科技城項目，程序需時由15至24個月，平均完成時間是19.7個月，達當初冀壓縮至18至24個月的目標。對於多個環團批評新田科技城帶頭開發濕地成極壞先例，謝展寰直言不解，重申將設立三寶樹濕地保育公園積極主動保育，好過放任濕地自生自滅，不應永遠在保育及發展之爭，冀保育可融入發展。

謝展寰表示，新田科技城環評，這類大型及外界關注的項目，過往環評程序3至5年都未完成，今次只需24個月，認為修訂後的環評程序確能加快時間及更聚焦環境問題。

環團批評新田科技城破壞濕地，該環評是史上最差。謝展寰稱，對於環團所關心的問題「有少少唔理解」，重申如今所提出的濕地保育新概念，不如以往將濕地納入保育範圍後，就由其自生自滅，而是主動積極保育，指此概念一直得到環團支持，「佢哋成日擔心政府講咗就算」，是次便透過新田環評，將會建立三寶樹濕地保育公園，以法定方式推行，「一定會做架」，「至於做得好唔好，將來睇下大家一齊努力㗎啫。」

他續指，環團希望爭取縮小新田科技城面積，並擴大濕地保育，實際是走「舊路」，「其實我覺得如果我哋永遠喺一個咁樣嘅戰爭裡面，即係保育、發展之爭，就好難去平衡得到；反為如果能用好嘅概念、計劃，能夠做到保育，又能融入發展，我自己覺得可能係一個好啲嘅方式。」

今屆特區政府成立2年周，這2年面對垃圾徵費、優化環評等艱難任務，謝展寰被問到自評工作表現時，他說應由市民去評價。至於較難忘的工作，他說是制定《漁農業可持續發展藍圖》，笑指「唔知係咪我啲中國人基因啦，我特別鍾情推廣漁農業，所以同漁農業界諮詢時，以及藍圖出台時，自己都好開心，真心地好開心。」

▲ 謝展寰指，較難忘的工作是制定《漁農業可持續發展藍圖》。（梁偉榮攝）

他說，希望助業界邁向現代化、集約化及高產業發展。而第二期農業園料年底開始運作，而馬鞍山西沙路花園的都市農場試驗計劃也將在下半年營運。

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記者：吳雋妍、黃小冰

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▲ 新田科技城項目及環評引爭議，謝展寰指言對環團所關心的問題「有少少唔理解」。（梁偉榮攝）