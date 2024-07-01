電動車｜下一步推動商用電動車　冀下半年公布相關計劃

▲ 電動的士。（資料圖片）

發展綠色運輸亦是環境及生態局重點工作之一，局長謝展寰表示，現時10輛新登記的私家車中，有7輛為電動車，較前年10架只有不到3架，有相當大的增幅，「我諗世界上都無乜城市係去到呢個水平」。他說，下一步會審視如何推動商用電動車，如電動巴士及電動的士，透露已制定一些計劃，冀下半年公佈。

謝展寰指，電動車增長迅速，主要是公共充電設施的數量，過去2年已「翻一翻」，「如果唔係我哋充電器數目都加得咁快的話，出面啲（電動）車點會加得咁快吖。」他說，日後推動商用電動車，亦要配合加設更多快速充電站。

當局早前修改油站地契條款，謝展寰指，會透過延長契約年期等措施，提供誘因鼓勵油站加裝充電設備，亦會將到期油站招標作快速充電站，例如九龍東及新界東的兩幅空置油站用地，分別已完成招標及正評核標書，料明年落成使用。另一方面會加快在現有車位安裝充電器及充電服務市場化，料可滿足市場需求。

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至於氫燃料運輸，本港早前已引入首輛氫能巴士試驗。謝展寰稱，氫能價格貴，本港策略是2027年前，先在各區設立公共加氫站。他指香港發展氫氣有優勢，市區已有煤氣管道，「只要有煤氣到的地方，都可以抽氫氣出來加注」，設立加氫站在技術上較其他地方簡單，整體策略視乎氫能發展速度及市場價格。

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