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方太入院丨方太尿道炎釀敗血症再染RSV成肺染　女兒發長文斥私立醫院拒收症不道德

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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方太早前患病入院。（陳慧安 攝）

【方太/任利莎/尿道炎/敗血症/RSV】現年89歲方太（任利莎）為香港「烹飪界KOL始祖」，她已淡出幕前工作享清福，早前拍廣告亦見方太精神飽滿、充滿貴氣。

近年方太女兒阿寶更為媽媽在facebook開社交帳戶，分享生活點滴。可是在昨日（6月30日），阿寶在社交平台發長文透露，方太方早前因尿道炎入院，更釀成敗血症，在醫院又感染呼吸道合胞病毒（RSV），留院20日後，在5月30日已出院回家。

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醫院拒收方太

阿寶表示，在4月底發現方太頻尿，當時看醫生已診斷為尿道炎，不過食藥到第5日，方太跟她說：「我周身唔自在……」於是致電回診所，對方表示要7日後才驗小便。

可是當阿寶去送小便樣本時，方太來電叫她快點回家，阿寶回家後發現媽媽在沙發上，說想去洗手間，稱：「但我發現她完全站不起來，好像一個拔了電池的機器。」

她扶方太上床休息，之後發現媽媽肩膀和床邊都有嘔吐物，於是阿寶打去附近醫院，可是對方卻回覆：「這裡已經沒病房，你別過來了。」

於是名寶再聯絡醫生，並到另一家醫院看門診，兩小時後，方太因發高燒要住私家房，可是醫院沒私家房，要她自行找醫院，並稱：「我們可以幫你叫救護車，我們這裡一般會送到伊莉莎白……」

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在醫院感染RSV

阿寶無奈指：「一個人重病，醫院居然不是以醫治為前提？我再聯繫方太的醫生，醫生問我：沙田仁安你去不去？不過也許沒有私家房，又或者私家房好貴……」

最後，阿寶送方太往仁安醫院，並診斷出有敗血症：「尿道炎的細菌對抗生素有抗藥性，因此細菌進了血液，也就是所謂敗血症。方太因此需要注射至少兩週的抗生素。」

染敗血症外，方太更在醫院感染呼吸道合胞病毒（RSV），因此患肺染，幸好經過治療後，方太在20日後終於出院。

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斥院方不道德

阿寶痛斥最初拒收方太的醫院，指：「出院回家後，我重新整理文件，發現沒收我們入院的醫院，在轉介信上寫方太發燒、尿道炎，但收費單據上面卻多了『敗血症sepsis』這一項。老實說，這是很不道德與不專業的做法。敗血症病人，你還讓她自己去找醫院？轉介信上不寫，因為還沒驗血吧？但如果寫了，是否不會耽誤到進院第二天才確診是敗血症呢？」

之後，阿寶再發文，提醒「老友記」要打疫苗，稱：

還有一件事：超過60歲就可以打RSV疫苗，雖然現在要自費；或者有些人認為就算中招，只是咳嗽，但其實可能會變肺炎，而肺部一旦受損可以壞的很快…更重要的是：一有病，抵抗力弱，就很容易有骨牌效應，會感染其他疾病….
所以，我是鼓勵長者打疫苗的

方太留院20日已出院回家。（陳慧安 攝）

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