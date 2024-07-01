  • 32°C
香港時間 : 2024701日 (一) 12:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

回鄉證︱非中國籍港澳永久居民7.10起可簽發來往內地通行證　有效期為5年

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

非中國籍港澳永久性居民由7月10日起，可獲簽發「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」。（資料圖片）

今日（7月1日）為香港特別行政區成立27周年紀念日，內地出入境管理局公布，非中國籍港澳永久性居民由7月10日起，可獲簽發有效期為5年的「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」。

內地出入境管理局發公告指，所有非中國籍港澳永久性居民可向內地出入境管理局委託的香港中旅集團或澳門中國旅行社提出申請，於5年有效期內多次前往內地，惟每次不得超過90日，而無須另行申請往內地的簽證。

局方又指，隨粵港澳大灣區加快建設發展，非中國籍的港澳永久性居民中赴內地投資考察、商貿洽談、學術研討、科技交流、旅遊休閒的需求不斷增多，往來更為頻繁、密切，故為港澳永久性居民簽發來往內地通行證件；但在內地工作、學習或從事新聞採訪等，仍需辦理有關簽證或者停留居留證件。

特首李家超亦於慶祝回歸酒會上稱，措施便利持證人於內地口岸自助通關、提升效率，亦彰顯香港在「一國兩制」下的獨特地位，有助繼續保持國際化及多元化，提供世界各地公司及人才落戶香港的巨大誘因。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

新田科技城｜謝展寰：自生自滅保育濕地是「舊路」　若永遠在保育與發展之爭將難平衡
今日 00:02
新田科技城｜謝展寰：自生自滅保育濕地是「舊路」　若永遠在保育與發展之爭將難平衡
慶回歸︱李家超稱中央再贈一對大熊貓數月後到港　盼成港人「家人」帶來歡笑
今日 10:33
慶回歸︱李家超稱中央再贈一對大熊貓數月後到港　盼成港人「家人」帶來歡笑
電動車｜下一步推動商用電動車　冀下半年公布相關計劃
今日 00:04
電動車｜下一步推動商用電動車　冀下半年公布相關計劃

你可能感興趣

新田科技城｜謝展寰：自生自滅保育濕地是「舊路」　若永遠在保育與發展之爭將難平衡
今日 00:02
新田科技城｜謝展寰：自生自滅保育濕地是「舊路」　若永遠在保育與發展之爭將難平衡
慶回歸︱李家超稱中央再贈一對大熊貓數月後到港　盼成港人「家人」帶來歡笑
今日 10:33
慶回歸︱李家超稱中央再贈一對大熊貓數月後到港　盼成港人「家人」帶來歡笑
電動車｜下一步推動商用電動車　冀下半年公布相關計劃
今日 00:04
電動車｜下一步推動商用電動車　冀下半年公布相關計劃
中國市場 人口 口岸 出入境管制 一國兩制 簽證 澳門 大灣區 回鄉證 中國旅行社

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
急症室最長等候時間（07月01日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月01日 時間04:05）
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
康城謀殺案｜32歲少婦刀割30歲丈夫頸項　血流如注倒斃梳化
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票