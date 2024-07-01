回鄉證︱非中國籍港澳永久居民7.10起可簽發來往內地通行證　有效期為5年

▲ 非中國籍港澳永久性居民由7月10日起，可獲簽發「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」。（資料圖片）

今日（7月1日）為香港特別行政區成立27周年紀念日，內地出入境管理局公布，非中國籍港澳永久性居民由7月10日起，可獲簽發有效期為5年的「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」。

內地出入境管理局發公告指，所有非中國籍港澳永久性居民可向內地出入境管理局委託的香港中旅集團或澳門中國旅行社提出申請，於5年有效期內多次前往內地，惟每次不得超過90日，而無須另行申請往內地的簽證。

局方又指，隨粵港澳大灣區加快建設發展，非中國籍的港澳永久性居民中赴內地投資考察、商貿洽談、學術研討、科技交流、旅遊休閒的需求不斷增多，往來更為頻繁、密切，故為港澳永久性居民簽發來往內地通行證件；但在內地工作、學習或從事新聞採訪等，仍需辦理有關簽證或者停留居留證件。

特首李家超亦於慶祝回歸酒會上稱，措施便利持證人於內地口岸自助通關、提升效率，亦彰顯香港在「一國兩制」下的獨特地位，有助繼續保持國際化及多元化，提供世界各地公司及人才落戶香港的巨大誘因。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】