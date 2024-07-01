超市優惠｜本周兩大超市筍貨 指定即食穀物$58/2件

▲ （惠康提供）

兩大超市的本周優惠，焦點道地各款樽裝飲品500毫升＄20／3枝、家樂氏原味/香甜玉米片/格格脆/超級莓果纖穀脆220-330克＄58/2件、維他奶山水各款有機鮮豆漿946毫升＄24/2盒。

惠康

今個星期有玫瑰牌雞翼槌 、北海道蝦夷扇貝、 O 5MINS韓式泡菜/韮菜/海鮮煎餅、農町貴州紅心特大蛋、道地樽裝飲品、家樂氏穀物早餐、海天EDO餅乾 、斧頭牌超濃縮洗潔精及滴露沐浴露優惠。優惠期：28/6-4/7/2024

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牛油果、台灣金煌芒果、香蕉（優惠期：只限2天 1/7-2/7/2024）、紐西蘭金奇偉果 、Natural Chicken 雞中翼/雞下髀/雞中翼鎚、唐順興沙薑雞、越南虎蝦肉、維他奶山水有機鮮豆漿、星巴克精選NDG咖啡膠囊及森永盒裝克戟粉都有優惠。優惠期：1/7-4/7/2024

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買任何產品滿$100可加$30換4包Meadows Home 三摺式抹手紙，及加$39換2包Meadows 有枝車厘茄。優惠期：1/7 – 4/7/2024

即日起至7月31日，於惠康用BoC Pay消費滿HK$300，即減HK$30。用中銀信用卡或BoC Pay 賺到的積分逢星期五付款有8折積分當錢用的優惠。推廣期: 2024年7月1日至7月31日

百佳

維他原箱鍚蘭檸檬茶250毫升6包 x 4排，優惠價$43.5/箱，平均$1.9/包

公仔原箱海鮮蠔油炒麵王118克裝 x 12個，優惠價$76/箱，平均$6.4/個

卡樂B原箱熱浪薯片 105克16包，優惠價$215/箱，平均價$13.5/包

維達原箱4D立體壓花４層衞生紙27卷，優惠價$73/箱，平均價$2.7/卷

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維記牛奶甜筒125毫升/ 雪米糍２粒裝 $21/3件, 平均＄7/件

維記鮮牛奶946毫升 ＄48／2盒, 平均＄24/盒

維記乳酪飲品220克 -各款＄25／3盒, 平均＄8.33/盒

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