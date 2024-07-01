  • 32°C
香港時間 : 2024701日 (一) 16:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市優惠｜本周兩大超市筍貨 指定穀物早餐58/2件

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

（惠康提供）

兩大超市的本周優惠，焦點道地各款樽裝飲品500毫升＄20／3枝、家樂氏原味/香甜玉米片/格格脆/超級莓果纖穀脆220-330克＄58/2件、維他奶山水各款有機鮮豆漿946毫升＄24/2盒。

湊得輕鬆啲
追夢媽媽｜跳霹靂舞24載帶隊出戰亞運　40歲「Bgirl」港媽不停步：想成為模範

惠康

今個星期有玫瑰牌雞翼槌 、北海道蝦夷扇貝、 O 5MINS韓式泡菜/韮菜/海鮮煎餅、農町貴州紅心特大蛋、道地樽裝飲品、家樂氏穀物早餐、海天EDO餅乾 、斧頭牌超濃縮洗潔精及滴露沐浴露優惠。優惠期：28/6-4/7/2024

點擊圖片放大
+8
+7

牛油果、台灣金煌芒果、香蕉（優惠期：只限2天 1/7-2/7/2024）、紐西蘭金奇偉果 、Natural Chicken 雞中翼/雞下髀/雞中翼鎚、唐順興沙薑雞、越南虎蝦肉、維他奶山水有機鮮豆漿、星巴克精選NDG咖啡膠囊及森永盒裝克戟粉都有優惠。優惠期：1/7-4/7/2024

點擊圖片放大
+9
+8

買任何產品滿$100可加$30換4包Meadows Home 三摺式抹手紙，及加$39換2包Meadows 有枝車厘茄。優惠期：1/7 – 4/7/2024

即日起至7月31日，於惠康用BoC Pay消費滿HK$300，即減HK$30。用中銀信用卡或BoC Pay 賺到的積分逢星期五付款有8折積分當錢用的優惠。推廣期: 2024年7月1日至7月31日

百佳

維他原箱鍚蘭檸檬茶250毫升6包 x 4排，優惠價$43.5/箱，平均$1.9/包

公仔原箱海鮮蠔油炒麵王118克裝 x 12個，優惠價$76/箱，平均$6.4/個

卡樂B原箱熱浪薯片 105克16包，優惠價$215/箱，平均價$13.5/包

維達原箱4D立體壓花４層衞生紙27卷，優惠價$73/箱，平均價$2.7/卷

點擊圖片放大
+3
+2

維記牛奶甜筒125毫升/ 雪米糍２粒裝 $21/3件, 平均＄7/件

維記鮮牛奶946毫升 ＄48／2盒, 平均＄24/盒

維記乳酪飲品220克 -各款＄25／3盒, 平均＄8.33/盒

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

超市 惠康 百佳 北海道 飲品 海鮮 咖啡 著數優惠 台灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
急症室最長等候時間（07月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月01日 時間12:05）
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
反黑英雄︱何沛珈小背心短褲仔登場　Roxanne晒長腿展健康性感【多圖】
反黑英雄︱何沛珈小背心短褲仔登場　Roxanne晒長腿展健康性感【多圖】