  • 32°C
香港時間 : 2024701日 (一) 16:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蒲吧速報｜Burberry開限定Knight Bar　藍調酒吧即日至7月14日【內附連結】

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 8 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

Burberry Knight Bar由即日起至7月14日。（圖片品牌提供）

自Daniel Lee當上Burberry的創作總監後，這年頭的宣傳從來沒有停下來，除了鎖定「武士藍」為品牌的色相外，當中最重要的是催谷旗下的Rocking Horse手袋。來到最近，新一浪的宣傳攻勢又再展開，今次請大家飲酒，將中環置地文華東方酒店內的Mo Bar變成藍調的Knight Bar
Knight Bar內的傢具和裝飾陳設均披上為人熟悉的Knight Blue騎士藍，而奪目的霓虹燈裝置則刻劃出品牌標誌性的Equestrian Knight Design騎士標誌，加上鋪滿格子地毯，帶來不一樣的效果。

食物方面備有傳統英式餐飲文化，例如煎蛋多士伴香腸和炸魚薯條等充滿英倫風味的餐單。顧客更可索取專屬的二維碼，於置地廣場Burberry專門店內的自動販賣機兌換禮物，當中包括馬形開瓶器、新款季節限定Burberry格紋手提包和橡膠鑰匙掛飾等。

點擊圖片放大
+5
+4

留意的是Burberry Knight Bar限定營業至7月14日，大家有興趣可要快快出動。
地址：中環置地廣場文華東方酒店地面

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

時尚速報｜本地tee品牌To Son,童稚為本　推Happy Meal快餐tee系列【內附連結】
16:48 2024/06/24
時尚速報｜本地tee品牌To Son,童稚為本　推Happy Meal快餐tee系列【內附連結】
Hermès加價｜2024年Hermès加價經典款漲近4千　名店老闆揭10大搶手款最平$2.7萬入手
09:00 2024/06/18
Hermès加價｜2024年Hermès加價經典款漲近4千　名店老闆揭10大搶手款最平$2.7萬入手
時尚速報｜agnes b.聯乘arena推型格泳裝　比堅尼配防曬上衣$1,290
13:15 2024/06/19
時尚速報｜agnes b.聯乘arena推型格泳裝　比堅尼配防曬上衣$1,290

你可能感興趣

時尚速報｜本地tee品牌To Son,童稚為本　推Happy Meal快餐tee系列【內附連結】
16:48 2024/06/24
時尚速報｜本地tee品牌To Son,童稚為本　推Happy Meal快餐tee系列【內附連結】
Hermès加價｜2024年Hermès加價經典款漲近4千　名店老闆揭10大搶手款最平$2.7萬入手
09:00 2024/06/18
Hermès加價｜2024年Hermès加價經典款漲近4千　名店老闆揭10大搶手款最平$2.7萬入手
時尚速報｜agnes b.聯乘arena推型格泳裝　比堅尼配防曬上衣$1,290
13:15 2024/06/19
時尚速報｜agnes b.聯乘arena推型格泳裝　比堅尼配防曬上衣$1,290
消費資訊 置地廣場 The Landmark 消費種類 柯煒林 吳慷仁 酒吧 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
日出康城命案｜ 33歲女疑產後抑鬱殺夫 醫生拆解產後抑鬱留意8大症狀
急症室最長等候時間（07月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月01日 時間12:05）
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
香港小姐丨凍齡張鳳妮公開真實年紀　否認做豪門少奶：我落手落腳煮飯
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
反黑英雄︱何沛珈小背心短褲仔登場　Roxanne晒長腿展健康性感【多圖】
反黑英雄︱何沛珈小背心短褲仔登場　Roxanne晒長腿展健康性感【多圖】