蒲吧速報｜Burberry開限定Knight Bar 藍調酒吧即日至7月14日【內附連結】
休閒消費
撰文： 何偉雄
發布時間： 8 分鐘前
自Daniel Lee當上Burberry的創作總監後，這年頭的宣傳從來沒有停下來，除了鎖定「武士藍」為品牌的色相外，當中最重要的是催谷旗下的Rocking Horse手袋。來到最近，新一浪的宣傳攻勢又再展開，今次請大家飲酒，將中環置地文華東方酒店內的Mo Bar變成藍調的Knight Bar。
Knight Bar內的傢具和裝飾陳設均披上為人熟悉的Knight Blue騎士藍，而奪目的霓虹燈裝置則刻劃出品牌標誌性的Equestrian Knight Design騎士標誌，加上鋪滿格子地毯，帶來不一樣的效果。
食物方面備有傳統英式餐飲文化，例如煎蛋多士伴香腸和炸魚薯條等充滿英倫風味的餐單。顧客更可索取專屬的二維碼，於置地廣場Burberry專門店內的自動販賣機兌換禮物，當中包括馬形開瓶器、新款季節限定Burberry格紋手提包和橡膠鑰匙掛飾等。
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留意的是Burberry Knight Bar限定營業至7月14日，大家有興趣可要快快出動。
地址：中環置地廣場文華東方酒店地面
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