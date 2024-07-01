局長網誌｜謝展寰：「走塑」文化已在社會慢慢形成　港入選可持續旅遊城市「走塑」應記一功

▲ 謝展寰指，香港近期入選為全球9個可持續旅遊城市之一，最近推行的「走塑」措施記一功。（梁偉榮攝）

現屆政府上任兩周年，環境及生態局局長謝展寰今（1日）發表網誌，指「走塑」適應期實施至今兩個月，餐飲業已有約8至9成轉用替代品餐具，連鎖食肆亦表示約8成顧客不需要外賣餐具，反映一個新的「走塑」文化已在社會慢慢形成。謝展寰又指，香港近期入選為全球9個可持續旅遊城市之一，引述媒體訪問網站報導指，香港能夠入選，除了有大片美麗的郊野公園創造了一個生態友善環境外，最近推行的「走塑」措施亦記一功。

謝展寰表示，環保署人員過去一周分別巡查了逾17,500間食肆、13,500間零售店和1,300間酒店及賓館，結果顯示，餐飲業已有約8至9成轉用替代品餐具。不提供外賣餐具的食肆約佔兩成，而連鎖食肆亦表示約8成顧客不需要外賣餐具。至於零售和酒店業，環保署的巡查顯示符合新法例要求的比例已達95%。

減廢回收方面，謝展寰表示，雖則垃圾收費未能如期推行，過去幾個月大量的宣傳和準備工作成功喚醒了社會對減少廢物和分類回收的關注和參與，是過去多年從未達到的；當局未來會把握機遇，大力推動減少廢物和分類回收，努力打造香港的減廢回收文化。他又指，今年首半年「綠在區區」收集的回收物較去年上升約6成，整體廚餘回收總量亦大幅增加，其中5月的家居廚餘回收量為去年平均數的8倍，當局未來一年將增加公共屋邨及私人屋苑的智能廚餘回收桶的數目一倍。

善用「背靠祖國、聯通世界」優勢 推動香港成為國家發展氫能源示範基地

漁農業發展方面，謝展寰提到，政府去年公布《漁農業可持續發展藍圖》，正積極推展相關措施。漁護署已於2023年指定黃竹角海、大鵬灣、外塔門及蒲台 (東南) 共4個新魚類養殖區，有關海域面積共約600公頃，是現有魚類養殖區的3倍，新魚類養殖區會由今年起分階段投入運作。農業方面，透過公私營協作模式，促成由本地農民團體牽頭於農業園第二期內部分土地設立「現代化科技農業園」，預期今年底起分階段投入運作。

另外，當局剛於6月中公布《香港氫能發展策略》，謝展寰稱，香港作為一個國際商業城市，很多資源和產品都要倚靠進口，在氫能的發展上要追求完全自立並不實際。內地的氫能產業對於氫能製備、儲運、加注、燃料電池和系統集成等主要技術和生產工藝有一定的基礎，部分甚或處於領先地位。因此除了本地應用氫能外，策略上可以善用「背靠祖國、聯通世界」的優勢推動香港成為國家發展氫能源的示範基地，協助氫能源產業在海外地區的發展。

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