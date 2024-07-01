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「賈名媛」邱芷微答應男友求婚　未婚夫陳志忠曾患癌不離不棄

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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邱芷微答應男友陳志忠求婚。

在TVB劇《愛.回家之開心速遞》演「賈名媛」的邱芷微在今日（7月1日）宣布答應男友陳志忠（Wilson）求婚！

邱芷微與陳志忠拍拖多年，二人並齊開演藝學校栽培小朋友，近日適逢學校5周年，在舉行大型匯演時，陳志忠在活動上，在學生及雙方家長見證下求婚。已感動淚流的邱芷微點頭答應：「我願意。」陳志忠為未婚妻戴上戒指，場面溫馨。

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事後，邱芷微在社交平台上載男友陳志忠向她獻上大束鮮紅玫瑰、手持戒指跪下求婚照片，並寫道：

常驚喜的一個下午🥹 I SAID YES ❤️❤️❤️🥰

我完全冇諗過今日Wilson 會在星元素五周年Party 中，在咁多位賓客、雙方家人、學生及家長中見證下求婚。成日話佢功夫佬正正直直，但估唔到Wilson都有浪漫的一面，原來這個秘密的行動，佢籌備咗個幾月😂 

我哋2014年認識至今，唔經唔覺10年，當中我倆甜酸苦辣都經歷過，真係唔容易，但令我們互相成長，互相包容，從而令大家順利一步一步地邁向人生另一階段。❤️❤️

Thank you Wilson ❤️感謝你 

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邱芷微與陳志忠可說風雨同路，男友陳志忠在2020年確診胃癌，更要切除大半個胃，前年初完成化療。而邱芷微對男友一直不離不棄，可是同時她在近年卻因免疫系統失調，患類風濕性關節炎。

她曾接受TOPick專訪表示：「起初還控制到病情，但自從Wilson患上癌症後，生活上也較頻撲。原本只是手臂有病徵，現在腳裸、膝蓋、手指及膊頭都會腫脹及痛楚。」二人可說相濡以沫，患難見真情，他們均喜歡小朋友，她希望將來醫好病患當媽媽。

但因為Wilson曾接受化療，所以邱芷微早在4年前向TOPick透露：「由於我們兩人都很年青，將來有生育打算，所以醫生特別叮囑如果未來幾年內要生育，可考慮先雪精。這些健康醫學問題，本來我們都不認識亦沒預計過，但鑒於Wilson打算做化療，所以他決定先雪精。」

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