巴黎奧運｜Kakao Friends X置富Malls 4大商場萌爆健兒運動會投入奧運狂熱

▲ 置富都會Kakao Friends “Swim-萌”激鬥水運會邀請大家登上滑浪板，跟他體驗今次體壇盛事全新項目—滑浪。

四年一度的巴黎體壇盛事掀起全城狂熱，置富Malls回應運動熱潮同時為運動員打氣，邀請韓國又萌又淘氣的 Kakao Friends來到旗下4大商場呈獻置富Malls x Kakao Friends Sport Mania 萌爆健兒運動會，今年Kakao Friends人氣新星流浪小貓CHOONSIK春植將會來港秘密練兵，務求成為世界體壇選手，元祖角色RYAN、APEACH、MIZU等也同來擔任淘氣教練，訓練春植這位種籽選手，一系列特訓相片曝光，大家可率先目睹春植的訓練情況。

Kakao Friends寄望春植以體壇超新星姿態與大夥兒走入置富商場4大萌動裝置，包括：馬鞍山廣場的⁠至“萌”奪標田徑場、天水圍+WOO嘉湖的“萌”動劍擊體操館、紅磡置富都會“Swim-萌”激鬥水運會及置富第一城網球乒乓大“萌”鬥。而7月6日進行置富Malls x Kakao Friends Sport Mania 萌爆健兒運動會的開幕式，邀得熱愛長跑的保錡@ERROR及唱作女團Beanies作表演嘉賓，粉絲們萬勿錯過。

馬鞍山廣場Kakao Friends至“萌”奪標田徑場：Kakao Friends坐在觀眾席上氣氛緊張。5米高的春植獎盃極之搶眼，頒獎台還有RYAN在振臂高呼；前方沙池跳遠選手春植以小短腿的彈跳力跳出佳績；左邊的TUBE坐在五色環裝飾等待觀眾來合照。現場有互動遊戲「萌動跨欄飛人」，只要於Facebook 及Instagram平台追蹤置富Malls，即可參與。

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+WOO嘉湖－Kakao Friends ‧ “萌“動劍擊體操館：體操場館以搶眼的圓形為設計，高處巨大充氣的春植手拉兩個吊環，TUBE攤坐鞍馬想像用鴨掌做湯瑪斯盤旋。另一邊的APEACH，表演以大面珠輔助平衡來個雙臂大迴環。RYAN 跟春植在平行木上做出高難度舞蹈動作。穿上兔子裝的MUZI參與近年香港成績卓越的劍擊；CON則坐在跳馬木箱上，鞭策各位運動員。

置富都會Kakao Friends “Swim-萌”激鬥水運會：裁判RYAN 躺在泳池監察跳水運動員是否水花四濺，春植也在旁學習各種泳姿。NEO及APEACH在跳水台不停練習。風帆代表是自帶陽光笑容的FRODO。MIZU戴上太陽鏡，邀請大家登上滑浪板，跟他體驗今次體壇盛事全新項目—滑浪。

置富第一城Kakao Friends 網球乒乓大“萌”鬥：標誌性的網球拍跟乒乓球拍豎立大後方，RYAN在左邊的綠茵場上擺出接球甫士，裁判TUBE邊喝能量飲品，邊瞇起雙眼疑視落球點。右邊直立的乒乓球拍印上Bling Bling眼神的春植，萌翻全場。還可以到乒乓球桌可以找春植切磋球技。計分牌旁也為各位 Kakao Friends Fans預留打卡位置。

置富Malls x Kakao Friends Sport Mania 萌爆健兒運動會啟動開幕式請來兩個表演單位，於7月6日的開幕日上在置富都會分別以歌聲及型格台風，體現運動的剛與柔。包括：以熱血精神堅持長跑及音樂創作的保錡@ERROR，以及聲綫柔美的型格唱作女團Beanies，獻唱人氣歌曲同時和粉絲們玩遊戲送禮物，不容錯過！

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