大熊貓︱海洋公園與文體旅局將開展準備工作再迎大熊貓　旅發局感謝中央的決定

▲ 海洋公園董事局主席龐建貽相信，新大熊貓到港定必成為香港年度盛事，為港人增添喜慶。（海洋公園圖片）

內地將再次送贈兩隻大熊貓予香港，並安排牠們於海洋公園定居。海洋公園表示，期待與文化體育及旅遊局一起開展準備工作，相信新大熊貓到港將成為本港「年度盛事」，豐富本地旅遊資源，提升海洋公園保育、教育工作的覆蓋面及深度。文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦已到海洋公園探訪大熊貓盈盈及樂樂，視察其生活情況及居住環境，並預料迎來新一對大熊貓後，將吸引大批旅客及市民到訪，為香港旅遊業注入動力。香港旅遊發展局對於中央政府再次送贈一對大熊貓予香港，表示衷心感謝。

海洋公園董事局主席龐建貽形容，大熊貓一直是海洋公園「最受歡迎的動物大使」，自1999年起為超過5,500萬來自本地及各地訪客，帶來無數珍貴、快樂的回憶，更是海洋公園教育活動中「不可或缺的一部分」，陪伴全港孩童及學生成長。他相信，新大熊貓加入後，將豐富本港旅遊資源，提升海洋公園保育、教育工作的覆蓋面及深度，並為工作增添力量及國際光芒。

▲ 新一對大熊貓將與八月步入19歲的盈盈（右）及樂樂（左）一起，為市民及訪港旅客帶來歡樂，以及宣揚保育訊息。（海洋公園圖片）

龐建貽亦表示，大熊貓佳佳、安安以及盈盈、樂樂分別在1999年及2007年抵港，與香港一起成長，而新大熊貓到港後將聯同盈盈及樂樂，與市民及訪港旅客一同慶祝中華人民共和國成立75周年這個新里程，認為實在「意義非凡」，並非常感謝中央及香港政府的信任，再次將照顧國寶的重任交託予公園團隊。

楊潤雄亦於社交平台發文指，昨日與旅遊事務專員特意探訪現時在海洋公園居住的大熊貓盈盈及樂樂，視察牠們的生活情況及居住環境，相信充滿愛心的飼養員會為將到港的一對大熊貓提供舒適的居住環境，讓牠們健康、快樂地生活。他又預料，新一對大熊貓的加入將吸引大批旅客及市民來訪，為香港旅遊業注入動力。

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日到海洋公園探訪大熊貓盈盈及樂樂，視察牠們的生活情況及居住環境。（楊潤雄FB圖片）

另外，海洋公園曾刷新兩項記錄，分別是大熊貓佳佳在人類照顧下成為全球最長壽的大熊貓；而安安則創下人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓紀錄。公園團隊自1999年起與四川省大熊貓專家合作，包括分享大熊貓的護理知識、科硏數據及進行恆常交流。

旅發局主席彭耀佳表示，中央自1999年首次為香港送上被譽為「國寶」的大熊貓，成為香港重要的旅遊資源，探訪大熊貓成為海內外旅客必做的體驗之一。適逢今年中華人民共和國成立75周年，中央政府再次送贈大熊貓，意義重大。他熱切期待即將來臨的一對大熊貓到港，繼續為市民和旅客帶來歡樂。

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