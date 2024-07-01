福祿壽訓練學院丨「翻版鄭中基」陶大衛成大贏家　關嘉敏扮譚輝智獲封「心目中的冠軍」

《福祿壽訓練學院終極對決》在昨晚（6月30日）在電視城舉行，經過一輪緊張對決，由有「翻版鄭中基」之稱的陶大衛以「一人福祿壽」的精彩演出成為大贏家，分別與演出「穿Heels的男人」的吳兆麟齊奪「專業評審大獎」外，同時獲得全晚最高分贏得「終極扮嘢王」殊榮。

至於扮「痰輝智」演出「屈到輝智病了」的關嘉敏（Carman），雖然最終未有獲得任何獎項肯定，但在網上引爆旋風式點讚，相關表演消息在TVB官方社交網刊出後，短短兩小時已吸獲逾3,000Likes及超過300個一面倒正評，更有網民直指關嘉敏是「心目中的冠軍」。

福祿壽訓練學院丨關嘉敏神還原《夢中人》王菲 葉泓聲扮孫悟空獲讚「台慶級」表演

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

李思捷發掘關嘉敏潛質

頭戴假髮的關嘉敏（Carman），乸晒口面兼扁晒嘴、並以機械式僵硬舞步落力模仿輝智神情及舞姿跳唱其參賽《中年好聲音2》時的經典洗腦歌《屈到病》。

評判之一的曾志偉忍不住好奇問：「係邊個嘅智慧叫你扮譚輝智架？」、「你幾時開始覺得自己似譚輝智？」嚇到Carmen一度不懂反應，笑言是思捷的主意之餘，並謂今次是刻意想跳出型格框框、走詼諧路線。說到此處，向來感性的祥仔則指要給予無綫梳化部同事掌聲，場面感人。

至於本尊譚輝智，也在個人IG以限時動態讚Carman扮得十分神似，寫道：「使唔使似到咁？」



最新影片推介：支嚳儀專訪

「廣州暴龍哥」陶大衛

至於大贏家「筷子基」陶大衛來自廣州，現年36歲，本身是名在抖音非常活躍的網紅，因專長模仿知名歌手鄭中基所以又稱有「廣州暴龍哥」。

陶大衛畢業於廣州市交通運輸中等專業學校，專攻汽車運用與維修，未當網紅前，從事過汽車銷售、餐飲服務及品牌策劃等行業，因為喜歡音樂及扮野，於是拍短視頻，在內地抖音以「筷子基」之名開帳號，首段影片就是模仿鄭中基唱《青春痘》。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5