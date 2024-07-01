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遺棄兒童｜2歲半女童疑被遺棄　母親及印尼友人被控虐兒還押8月再訊

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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2歲半女童疑被遺棄，母親及印尼友人被控虐兒還押8月再訊。（陳靜儀攝）

2歲半女童早前疑被遺棄於旺角一遊樂場內，31歲母親及其42歲印尼女友人被控虐兒等罪，今（1日）於沙田裁判法院提堂。兩人暫毋須答辯，控方申請將案件押後再訊，以待警方進一步調查，包括尋找在逃人士及分析閉路電視片段。兩人保釋申請被拒，裁判官將兩人還押至8月12日再訊。

兩名女被告代號為TCK（31歲，中國籍）及KH（42歲，印尼籍），均報稱無業，各被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略。控罪指，TCK於今年5月某日，KH則於今年6月27日，在香港身為超過16歲而對1名2歲6個月的兒童或少年人，即女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該女童X，其方式相當可能導致女童X該受到不必要的苦楚。

印尼籍女被告KH另控1項過期居留罪，控罪指她在香港於2024年6月30日違反對其訪港的有效逗留條件，即獲准以訪客身分在港逗留直至2023年11月29日，而在該日期後仍留在香港。

兩名被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後再訊，以待警方進一步調查，包括尋找在逃人士及分析閉路電視片段。兩名被告均有保釋申請，控方反對擔保，裁判官聽罷陳詞後，將案押後至8月12日於西九龍裁判法院再訊，其間兩名被告須還押。

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