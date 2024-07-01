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慶回歸︱李家超︰上任兩年施政愈見成效　未來將有三大工作

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 36 分鐘前

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特首李家超形容本屆政府推出的不少政策，已愈見成效。（陳靜儀攝）

今日是香港特區成立27周年，特區政府在會展舉行慶回歸酒會。特首李家超回顧上任兩年的工作，指扭轉經濟負增長、走出疫情、全面通關、完成基本法第23條立法等，形容本屆政府推出的不少政策，已愈見成效。他又預告政府將在三大方面全力工作。

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李家超在慶回歸酒會致辭時指，特區政府將在三大方面全力工作，第一，全力發展經濟，聚焦改善民生。他表示，過去兩年，成功扭轉了香港經濟負增長的困局，本地生產總值由2022年本屆政府上任時的百分之3.7負增長，轉為2023的百分之3.3正增長，預計今年全年的正增長會在百分之2.5至3.5之間。

他指，第二，強化自身優勢，發掘新增長點，當局一直推進「有為政府」和「高效市場」更好結合，推出「搶人才」、「搶企業」計劃，大力吸引重點企業、人才和資金來港。第三，把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。

李家超︰今日香港機遇和挑戰並存  但機遇遠大於挑戰

他又引用國家主席習近平在2018年慶祝改革開放40周年大會上都引用過的《管子．乘馬》，「事者，生於慮，成於務」。他說：

今天的香港，機遇和挑戰並存，但機遇遠遠大於挑戰。政府會繼續敢於擔當、善作善成，帶領社會各界共同努力，在這個經濟轉型期創新求變，發揮善拼敢贏的精神。我們要有大局意識，既看樹木、更看森林，站高看遠，站在國家發展全局和國際高度，處理問題，同時堅持創新思維、底線思維，「以結果為目標」。

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