乳癌｜早期癌患者化療有幾大幫助？ 專科醫生籲做1項檢測分析化療效益

▲ 乳癌是香港女性癌症頭號殺手之一，基因檢測有助評估化療效益，助病人制定更合適的治療方案。（iStock圖片）

一談及癌症療法，相信大家都會立即想起化療和電療，但原來化療並非對每個患者都有明顯療效。如有研究發現平均每10名早期乳癌患者當中，僅得不足2人可從中獲益。化療成本高、副作用亦不少，開始治療之前如何評估自己是否適用，避免身體承受不必要的負擔？交由專科醫生解答。

每10名早期患者 僅得2名可從化療獲益

香港乳癌基金會今年6月委託機構進行「乳癌認知及治療意見調查」，以網上問卷形式共訪問530人。結果顯示，逾7成人認為一旦確診乳癌，均需進行化療及電療。惟高達9成人憂慮治療副作用，更有超過6成被訪者表示如有替代方案，希望可免除化療。可見大眾對乳癌治療方案的認知不多，同時懼怕化療帶來的負面影響。

按香港乳癌資料庫數據推算，整體乳癌患者治療費用介乎30至130多萬不等，屬相當龐大的經濟開支。乳癌基金會引用研究，指不少早期乳癌患者對化療的治療效果並不顯著，平均每10名患者中，只有少於2名可從中獲益。

過度治療或增不必要身體負擔

堅持化療有機會導致過度治療，使身體承受更大負擔，治療開支也繼續疊加。香港乳癌基金會乳健中心名譽醫學顧問、外科專科醫生蔡麗賢醫生續引述臨床研究指，大部分賀爾蒙受體陽性的早期乳癌患者無法從化療中獲得額外治療效益，故醫生會按乳癌病人的個別情況來制定個人化治療方案，盡量減少副作用及對生活的影響。

她分享：「醫生會根據腫瘤大小、腫瘤分級、受影響的淋巴數量、賀爾蒙受體反應、腫瘤組織學等，以預測病情發展，並決定下一步治療方案。除此之外，亦會根據病人的年齡、體質、意願、長遠癒後情況等多方面評估治療風險和方法。」

▲ 不少病人害怕化療的副作用如掉髮、嘔吐、食慾不振等。（iStock圖片）

乳癌腫瘤基因檢測便是其中一個方法，結果將反映復發指數結果、癌症復發風險及化療獲益比率，有助制定治療計劃。

基因檢測助分析化療效益

蔡麗賢解釋，乳癌腫瘤基因檢測所顯示的復發指數結果介乎0至100。若數值介乎0至25之間，即表示接受賀爾蒙治療同時加入化療，並無化療效益，患者可免除不必要的化療。相反，若數值為26至100之間，即代表化療有明顯效益。病人可以此數據作參考，並與醫生商討合適的治療方案。

「以往按傳統臨床風險因素分析，73%高臨床風險乳癌患者的復發指數結果顯示為0至25（即無化療效益）。假如沒有做『乳癌腫瘤基因檢測』，這些患者有機會過度治療。」

相反，若被評估為低臨床風險而沒進行化療，基因檢測結果卻顯示為26至100之間，這些患者就有機會未獲充分治療。

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全新「乳癌腫瘤基因檢測關顧計劃」

為幫助更多乳癌患者評估化療效益，制定合適的治療方案，香港乳癌基金會推出「乳癌腫瘤基因檢測關顧計劃」，向於公立醫院接受治療的香港居民提供免資產審查支援。

患者付費完成檢測後，若結果顯示復發指數介乎26至100分，均可申請全額退款資助，減輕其化療經濟負擔。以下3類乳癌患者均可申請：

． 賀爾蒙受體呈陽性（HR+）

． 人類表皮生長因子受體2呈陰性（HER2-）

． 淋巴結呈陰性或淋巴結呈陽性（不多於3個淋巴結）

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