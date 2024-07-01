慶回歸｜港大辦升旗禮稱象徵「對國家承擔」　張翔王沛詩與多名新任暫任副校同場

▲ 港大校委會主席王沛詩（左十二）、校長張翔（左十三）同場出席校內慶回歸升旗典禮。（港大圖片）

港大校政風波持續，校委會主席王沛詩、校長張翔與多名新上任的暫任副校長今早（7月1日）首度同場出席校內慶回歸升旗典禮，包括首席副校長任詠華、副校長（醫衛事務）兼醫學院長劉澤星、副校長（學術發展）顏慶雲等。

為慶祝香港特別行政區成立27周年，王沛詩、張翔與校委會及教務委員會代表、教職員、學生及獲邀嘉賓出席校內升旗典禮；而新上任署理教務長的副校長（教學）何立仁、副校長（研究）申作軍，以及由首席副校長調職為副校長（大學拓展）的王于漸亦有出席活動。

▲ 港大副校長（研究）申作軍（前排左一）、副校長（教學）何立仁（前排左二）、副校長（大學拓展）王于漸（前排左四）、校長張翔（前排左七）、校委會主席王沛詩（前排右七）、首席副校長任詠華（前排右六）、副校長（學術發展）顏慶雲（前排右五）、副校長（醫衛事務）兼醫學院長劉澤星（前排右四）等同場出席校內慶回歸升旗典禮。（港大圖片）

港大稱，升旗儀式象徵「港大對國家的承擔」，以及在香港的過去、現在及未來擔當的重要角色。港大慶祝這個里程碑的同時，重申將致力推動香港發展成為國際教育樞紐，並堅守追求學術卓越及知識開拓的信念，為香港、國家及世界謀福祉。

連同港大，全港至少9間大專院校，包括理工大學、教育大學、浸會大學、城市大學、嶺南大學、都會大學、恒生大學、港專學院及香港專業進修學校等今早均在校內舉行升旗禮。

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教大邀請中國外交部駐港特派員公署國際部二秘盧可及政研室隨員曾露、大學管理層、師生及校友等出席升旗禮，並由教大學生升旗隊負責升掛國旗、區旗及校旗。校長李子建表示，升旗儀式「莊嚴而富有意義」，有助提升師生國家觀念及國民身份認同。在升旗儀式上擔任升旗隊國旗旗手、就讀中國語文教育的一年級生王詩雯則表示，活動難能可貴，「捧着祖國的國旗在自己手上，有份特別的使命感」。

科大於校園舉行升旗儀式，近200名嘉賓冒雨觀禮，包括中國外交部駐港特派員公署一等秘書周武、校董會主席沈向洋、校長葉玉如等。理大則邀請中央駐港維護國家安全公署聯絡局局長鄧建偉及外交部駐港特派員公署國際部主任、參贊王劍擔任升旗禮的主禮嘉賓，聯同校長滕錦光、管理層及近600名師生、校友參與儀式，祝願國家富強昌盛，香港繁榮穩定。

浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁出席校內升旗禮時亦提到，香港在過去27年，背靠「一國兩制」的強大基石，在祖國大力支持下堅持不懈、穩步發展，浸大亦本著科教興國理念，努力在教育事業及科研創新方面為國家及人民作貢獻。

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