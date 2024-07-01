CEPA｜商務部︰完成與港新一輪修訂磋商　李家超︰期待盡快敲定新協議文本

▲ 特首李家超表示，歡迎商務部與特區政府實質性完成CEPA下進一步開放服務貿易的磋商。（資料圖片）

國家商務部今日（1日）公布，商務部近日會同相關部門與香港特別行政區政府共同召開《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）聯合指導委員會第三次高官會，實質性完成內地與香港CEPA服務貿易協議新一輪修訂磋商。商務部指，雙方商定，將加緊做好有關技術準備並履行報批程序，儘早簽署和實施協議。

特首李家超表示，歡迎商務部與特區政府實質性完成CEPA下進一步開放服務貿易的磋商，並期待雙方盡快敲定新協議的文本，在完成各自報批程序後正式簽署和實施協議，屆時將會公布措施的具體內容。他指，感謝國家商務部和各有關部委對特區政府提出開放服務貿易的建議作出積極回應，認為CEPA的新一輪修訂將進一步深化內地與香港的經貿合作，使業界獲得更廣闊的發展空間，更好把握國家高速發展和國內國際雙循環策略帶來的龐大商機，具有重大意義。



港府指，經過數月的磋商，雙方已就內地對香港進一步開放服務貿易的新措施大致達成共識，尤其是針對香港特別具優勢的服務領域，擴大內地對香港的開放，讓香港企業和專業人士以更優惠的條件開拓內地市場，同時為國家發展新質生產力、紮實推進高質量發展作出貢獻。

內地與香港於2015年11月在CEPA框架下簽署《服務貿易協議》，基本實現兩地服務貿易自由化。其後，雙方在2019年11月簽署《關於修訂〈CEPA服務貿易協議〉的協議》，進一步對香港開放服務貿易。在現時CEPA《服務貿易協議》的框架下，內地對香港服務業作全面或部分開放的服務部門有153個，讓香港企業和專業人士以優惠待遇在內地發展業務。是次磋商旨在對《服務貿易協議》作出修訂，再度提升和深化內地對香港的服務貿易開放水平。

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