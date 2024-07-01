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假日好去處｜李小龍：五十年不變攝影展　《死亡遊戲》絕密劇照曝光

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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《李小龍：「五十年不變」攝影展》

一代功夫巨星李小龍去年離世50年，坊間有不少影迷紀念活動，但向巨星致敬又豈於特別時刻，除了早前由55位漫畫家透過細膩筆觸展示的《畫家眼中的李小龍》，近日也有以曝光珍藏劇照的《李小龍：「五十年不變」攝影展》。

本地藝術展覽策劃單位 Art Prince Advisory主辦的《李小龍：「五十年不變」攝影展》，於6月27日至7月16日在香港銅鑼灣舉行。

展覽由FUJIFILM富士攝影器材有限公司支持 ，將全球首度公開展出巨星李小龍生前主演的最後一部電影《死亡遊戲》從未曝光相片及原有菲林，重新限量打印展出，讓觀眾可以原汁原味欣賞這位香港一代巨星李小龍的勇武風姿。

現場設有不同體驗區，包括展示FUJIFILM歷年來最經典相機及即影即有打卡區。還有FOTOMAX高清鋁板展示李小龍的珍貴相片及全新FP-Z6000投影機播放《死亡遊戲》的精華片段，讓一眾李小龍迷感受箇中的震撼。

珍貴相片

地點：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期地下A號舖

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