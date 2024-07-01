炎明熹被雪藏遭飛出馬場活動　吳家樂為「忘本論」代Gigi抱不平

▲ 炎明熹前天出席商場活動。

一直受TVB重用的炎明熹（Gigi），近日傳她拒續約被TVB雪藏。前天（6月29日）炎明熹出席商場活動時，雖然稱︰「有報道指…咁即係應該唔係事實！」她更表示與TVB合約尚有很長時間。可是，當日TVB卻罕有沒派員到場採訪。

至於在今天（7月1日），TVB派出周吉佩﹑古淖文、羅啟豪和譚輝智等出席，有傳Gigi本來有份參與曷次活動，可是卻被飛。

炎明熹傳被雪後首出席公開活動 TVB冷待對待不派員採訪

▲ 炎明熹前天出席商場活動。

炎明熹做運動打發時間

Gigi在在IG以限時動態方式上載做Gym片段，片中的Gigi在做重訓練背肌同時騷出纖腰。

但此舉不知是有意還是無意，正正透露她在今日是有空，並不是要事在身而未能出席馬場活動。

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吳家樂代抱不平

另外，TVB高層樂易玲早前出席活動時，對同屬《聲夢傳奇》出身的鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）溫馨提示稱「不要忘本」。

對此，已離巢的吳家樂日前與梁思浩在網上節目為炎明熹抱不平，他們先反問「炎明熹有冇違反咗合約精神先？」並指藝人完成合約後人望高處可以理解。

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吳家樂舉例森美、小儀亮相TVB前都曾與有線合作，反問：「唔通TVB同佢傾嘅時候話：『森美，你入嚟我個台就忘本啦，你應該留番喺有線唔好過嚟』，係咪咁講呢？」

他更感慨指，不少藝人曾聽TVB高層對他們說「市道唔好、共渡時艱，又話無言感激」，可是他無奈地指出結果稱：「有人轉行揸的士，約又唔同你傾，呢啲人，你又唔同佢講：『你哋都唔係忘本嘅人喎， TVB繼續養你啦』又唔見你咁講？唔好覺得佢值錢有利用價值，就話人哋唔留低係忘本。有幾多人黯然咁離開咗呢間公司？」

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