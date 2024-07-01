七一回歸｜長假首兩天共103.7萬港人出境　本地餐飲零售業齊看淡生意

▲ 七一回歸本地逾2000間食群推出消費折扣優惠。(馮漢柱攝)

今日是七一回歸日，香港飲食界推出「飲食界 7.1 慶回歸優惠活動2024」活動，有2,000多間食肆參與，提供堂食指定菜色或全單71折等多項優惠，不過餐飲業界指，每逢長假期都有大批港人北上消費，剛過去的周末便有逾百萬人次港人出境，而7月1日不是內地假期，期內訪港內地旅客不多，因此預計今年三天假期內日均僅做到2.5億元生意額，較平日挫25%，按年亦跌一成。零售業亦看淡長假期間的生意，指商戶正面對生意下滑、成本高企的困境，料未來業內會有結業的情況。

七一連周末有三天假期，根據入境處統計數字，剛過去的周六及周日（6月29日至30日）共103.7萬人次港人出境，當中79.6萬人次北上，佔比約77%。以單日出境數字計，6月29日周六當天有約55.4萬人次港人出境，其中約41.9萬人次北上，兩個數字均超越端午節假單日紀錄，僅次於復活節假期間，單日70.1萬人出境、當中52.6萬人北上的全年高峰。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今日到旺角、尖沙咀等旺區視察，發現人流不算多，未出現擠擁情況，指港人北上消費氣氛熱熾，加上深中通道啟用，令不少港人北上到中山及附近地區消費，估計業界三日假期內，每日平均只做到2.5億生意額，較平日的3.1億減少四份之一，亦較去年的2.8億減少一成。他認為業界只能寄望下半年較多旅遊及消費旺季，訪港旅客增加，港人消費意欲提高，以帶動食肆生意上升。

內地旅客在香港購物免稅額即日起增至1.5萬元人民幣，零售管理協會主謝邱安儀指，近期市道不理想，生意下滑的速度很快，加上租金、人手成本高企，業界短期內會經營困難，「要捱一段長時間」，預計會有一些商戶無法收支平衡而結業，期望措施生效後，商戶多推銷限額內的產品，吸引到更多大灣區內旅客光顧。

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