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綠葉王丨黃一山深圳開修腳店　長子患罕見病不良於行或失明

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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黃一山與次子。

現年59歲的「細龜」黃一山近廿年多年主力在內地發展，近年不時拍短片當KOL，早前他在小紅書以「我開了一家修腳店」為題上載短片，表示在深圳福田區開修腳店。

以前常與周星馳合作的黃一山，在片中先用星爺在《家有喜事》的經典對白寫道：「驚不驚喜？意不意外？」

然後，黃一山介紹稱：「我開了一個40平方的修腳店，你們沒有聽錯是『修腳店』，驚不驚喜？意不意外？可能大家覺得作為一個演員應該開一個高大上的店，但是我覺得修腳店是蠻好的，修腳看似簡單，卻是我們日常生活裡邊，不可或缺的一部分，我希望通過這個修腳店，能夠認識自我，更讓大家可以在一個舒適的環境下放鬆自己，在這個快節奏的社會中，很多人往往忽略了，對自己身體的關注和照顧，我希望我的修腳店，能成為你們放下腳步，放鬆身心的地方，讓你們感受到被關懷被呵護的感覺。」

從片中所見，黃一山的修腳店內有約6張梳化椅，他指：「雖然跟我演員的形象反差比較大，但是我相信這會是很棒的嘗試，因為可以更接近你們，我會把這個創業過程全部記錄下來。」

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由編劇轉當幕前

其實當KOL的黃一山不時拍短片，可是質素被指普通，甚至不時靠無限loop地消費周星馳增流量，一直遭網民取笑。

可是，另一方面他是位好爸爸。畢業於香港中文大學社會學系的黃一山本在TVB當編劇，因為在有份參與編劇節目《笑星救地球》客片演出受注意後轉當幕前。

他於1993年結識任職深圳電視台的瀋陽籍杜婷婷，二人在1995年結婚，同年12月中旬誕下長子黃頌衡，2000年底再誕次子黃頌匡。此外，黃一山先生也繼續進修，於1999年獲得英格蘭赫爾大學工商管理碩士學位。

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長子患先天罕見病

可是在2011年，黃一山夫婦接受TVB節目《心有靈犀》訪問時，憶述發現長子患罕見病的經過。他指，展子讀小學時開始發現其記憶力差、手震及走路失平衡，8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症。

患者會身體機能衰退，不良於行，將來甚至有機會失明。細龜稱兒子連拿起水杯都有困難，因腦部未能傳遞訊息給雙手去拿取。黃一山感慨稱，長子不能經歷拍拖、生育等一般人的人生，夫婦會盡力照顧兒子。

至於現年23歲的次子黃頌匡於英國倫敦大學學院（UCL）畢業，而且更考獲二等A榮譽學士學位，現在申請在內地大學攻讀碩士。所以作為家庭經濟支柱的黃一山要肩負兩名兒子的學費及醫藥費，壓力不少。

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